GP Malezji: Marc Marquez poza burtą. Czy Aprilia przeskoczyła Ducati?

Obiekt doskonale znany zawodnikom MotoGP, który od wielu lat testują tutaj przed sezonem. Niestety - podczas najbliższego weekendu nie zobaczymy mistrzów świata - Jorge Martin wciąż wraca do zdrowia, podczas gdy Marc Marquez ogłosił dziś, że nie tylko ominie Malezję, ale także nie pojawi się na motocyklu do końca tego sezonu. Ominą go nie tylko weekendy wyścigowe, ale także pierwszy dzień przygotowań do sezonu 2025, czyli test na torze w Walencji.



Weekend w Australii był popisem zawodników Aprili. W sobotę wygrał po pogoni Marco Bezzecchi, podczas gdy w niedzielę, pierwszy raz w karierze, zwyciężtł zawodnik ekipy Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez.

Regularność wyników i świetna prędkość pokazują, że włoska marka z Noale jest bardzo blisko swojego sąsiada, a zatem motocykli Ducati. Podopieczni fabryki z Bolonii przeżywają ciężkie chwile w ostatnich rundach - mimo regularnych wizyt na podium, narzekają na nieprzewidywalność zachowania GP25 i, co ciekawe, GP24.

Czy Sepang potwierdzi formę Aprili? Czy może Honda, która testowała na tym torze wielokrotnie, sprawi niespodziankę w wyścigach, które czekają nas w najbliższy weekend?



