Jak wyglądały pierwsze mecze polskich klubów w Lidze Konferencji? (SKRÓTY)
Przed nami druga kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji, a co za tym idzie - kolejne spotkania polskich drużyn w europejskim pucharze. Z tej okazji warto przypomnieć, jak nasze "eksportowe" zespoły zaprezentowały się w pierwszej kolejce międzynarodowej rywalizacji.
Legia Warszawa - Samsunspor. Skrót meczu
Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans. Skrót meczu
Raków Częstochowa - Univ. Craiova. Skrót meczu
Lech Poznań - Rapid Wiedeń. Skrót meczu
Pierwsza kolejka Ligi Konferencji odbyła się w czwartek 2 października. Do rywalizacji na arenie międzynarodowej przystąpiły wtedy między innymi cztery zespoły występujące na co dzień w PKO BP Ekstraklasie: Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.
Z bardzo dobrej strony w pierwszej kolejce europejskiego pucharu zaprezentował się "Kolejorz". Ekipa ze stolicy Wielkopolski pokonał Rapid Wiedeń 4:1. Wielu uważa, że był to najlepszy mecz polskiego klubu tego wieczoru.
Szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła też Jagiellonia Białystok. "Duma Podlasia", za sterami której stoi Adrian Siemieniec, wygrała z Hamrunem Spartans 1:0.
Z triumfu w Lidze Konferencji mogli cieszyć się również kibice Rakowa Częstochowa. Drużyna spod Jasnej Góry zwyciężyła w starciu z Universitateą Krajowa 2:0
Tylko jeden z czterech polskich klubów musiał przełknąć gorycz porażki 2 października. Chodzi o Legię Warszawa, która poległa z Samsunsporem 0:1.
Teraz czekają nas kolejne emocje związane z występami polskich klubów w Lidze Konferencji. Legia Warszawa zagra z Szachtarem Donieck, Raków Częstochowa zmierzy się z SK Sigmą Ołomuniec, rywalem Lecha Poznań będzie Lincoln Red Imps FC, a naprzeciwko Jagiellonii Białystok stanie RC Strasbourg
Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn w drugiej kolejce Ligi Konferencji UEFA?
Nasze przedmeczowe studio rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.
Transmisja meczu Szachtar Donieck - Legia Warszawa od godz. 18:35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.
Transmisja meczu RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok od godz. 18:35 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go.
Transmisja meczu Lincoln Red Imps FC - Lech Poznań od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.
Transmisja meczu SK Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa od godz. 20:50 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go.
Po zakończeniu wszystkich czwartkowych spotkań zapraszamy na pomeczowe studio poświęcone występom polskich drużyn w Lidze Konferencji UEFA. Początek o godzinie 22:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.
O 23:30 z kolei rozpocznie się Magazyn Ligi Konferencji UEFA, w którym widzowie będą mogli zobaczyć skróty spotkań drugiej kolejki tych rozgrywek. Transmisja również w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na platformie Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl