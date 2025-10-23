Klub Polaka gra w Lidze Europy! Dodatkowa transmisja na antenach Polsatu Sport

Już w czwartek 23 października rozegrane zostaną kolejne mecze europejskich pucharów. W Lidze Europy obejrzymy starcia trzeciej kolejki, natomiast w Lidze Konferencji kluby rywalizować będą w drugiej kolejce.

W ramach pierwszego z wymienionych europejskich pucharów na boisko wyjdzie Bologna, czyli zespół, w którym już od lat występuje reprezentant Polski - Łukasz Skorupski. Ekipa z Włoch zagra na wyjeździe z mistrzem Rumunii - FCSB.

Bologna w Lidze Europy ma na koncie jeden remis i jedną porażkę. Natomiast FCSB do tej pory sięgnęło po jedno zwycięstwo i raz musiało przełknąć gorycz porażki.

Ze względu na zmienioną godzinę rozpoczęcia meczu Feyenoord - Panathinaikos, mecz między FCSB a Bologną pojawi się na antenach Polsatu Sport. Transmisja meczu w Polsacie Sport Extra 1 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:35.

AA, Polsat Sport