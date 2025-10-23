Koszykarz NBA aresztowany. Ciążą na nim poważne zarzuty

Gracz Miami Heat, Terry Rozier został aresztowany w związku z federalnym śledztwem dotyczącym zakładów bukmacherskich z udziałem mafii - poinformował rzecznik prokuratury federalnej w Nowym Jorku.

Koszykarz NBA aresztowany. Ciążą na nim poważne zarzuty
fot. PAP/EPA
Terry Rozier (w środku) został aresztowany

Z dokumentów wynika, że zarzuty postawiono 34 osobom.

 

Rozierowi śledczy zarzucają udział w nielegalnych zakładach sportowych z wykorzystaniem poufnych informacji dotyczących NBA — poinformowali urzędnicy.

 

31-letni zawodnik występuje w NBA od 2015 roku i przed przejściem do Heat grał kolejno w Boston Celtics i Charlotte Hornets. Koszykarz nie zagrał w środowym meczu otwarcia sezonu w Miami przeciwko Orlando Magic.

 

Z kolei trener Portland Trail Blazers Chauncey Billups jest oskarżony w odrębnym akcie o szeroko zakrojone oszustwa związane z nielegalnymi grami w pokera, wspieranymi przez rodziny mafijne. Również został aresztowany, o czym piszemy TUTAJ

