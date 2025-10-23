LDU Quito - Palmeiras. Relacja live i wynik na żywo

Czas na decydujące rozstrzygnięcia w Copa Libertadores. Półfinałowe pary tych niezwykle prestiżowych rozgrywek stworzyli brazylijskie Flamengo i argentyński Racing Club oraz ekwadorskie LDU Quito i brazylijskie Palmeiras.

Zarówno w przypadku starcia Flamengo z Racing Club, jak i LDU Quito z Palmeiras dojdzie do rywalizacji w ramach dwumeczów. Rewanże zaplanowano na 30 oraz 31 października.

Rok temu najlepsza w Copa Libertadores była ekipa Botafogo, która w finale pokonała Atletico Mineiro. Czy tym razem o trofeum również powalczą dwie brazylijskie drużyny?

Transmisja meczu LDU Quito - Palmeiras w nocy z czwartku na piątek w Polsacie Sport 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 02.25. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Polsat Sport