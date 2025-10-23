Legenda NBA aresztowana przez FBI! Szok w Stanach Zjednoczonych

Billups trafił do NBA w 1997 roku. Został wybrany z numerem 3 w drafcie przez Boston Celtics. Następnie występował jeszcze w Toronto Raptors, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons, New York Knicks i Los Angeles Clipper. W 2004 roku zawodnik zdobył mistrzostwo NBA w barwach "Tłoków".

ZOBACZ TAKŻE: Deklasacja! Śląsk Wrocław z drugą porażką w europejskim pucharze



Po zakończeniu kariery zawodniczej Billups zajął się pracą trenerską. Najpierw był asystentem w Clippers, a w 2021 roku objął samodzielnie Portland Trail Blazers. Z drużyną pracuje do dziś.



W czwartek 23 października gruchnęła jednak sensacyjna informacja, która stawia przyszłość zawodową Billupsa pod olbrzymim znakiem zapytania. Jak poinformowali dziennikarze ESPN, szkoleniowiec został aresztowany przez FBI. Jest jednym z zatrzymanych w ramach szerszego śledztwa dotyczącego nielegalnego hazardu.



Billups został oskarżony o udział w nielegalnym procederze pokerowym powiązanym z przestępczością zorganizowaną.



W tym samym czasie funkcjonariusze FBI zatrzymali również koszykarza Miami Heat Terry'ego Roziera.