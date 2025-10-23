Ruszyła Liga Europy! Czas na trzecią kolejkę fazy ligowej. Choć żaden polski klub nie zdołał zakwalifikować się do pucharowych zmagań na tym poziomie, to na boisku i tak mogą pojawić się piłkarze znad Wisły. W sumie do rozgrywek zgłoszonych zostało 14 Polaków.

Wśród zawodników Romy uprawnionych do gry w europejskich pucharach znalazł się Jan Ziółkowski. Młody obrońca do tej pory nie zagrał w Lidze Europy - w wygranym 2:1 meczu przeciwko OGC Nice nie znalazł się w kadrze meczowej ze względu na czerwoną kartkę, którą otrzymał grając jeszcze w Legii Warszawa. Zaś przegrane 0:1 starcie z Lille spędził na ławce rezerwowych.

Jak na razie Ziółkowski w barwach włoskiej drużyny rozegrał 65 minut w trzech spotkaniach Serie A, za każdym razem wchodząc jako zmiennik.

Relacja live i wynik na żywo meczu AS Roma - Viktoria Pilzno na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 21:00.

MR, Polsat Sport