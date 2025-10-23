Liga Europy: Celtic - Sturm Graz. Relacja live i wynik na żywo

Ruszyła Liga Europy! Czas na trzecią kolejkę fazy ligowej. Choć żaden polski klub nie zdołał zakwalifikować się do pucharowych zmagań na tym poziomie, to na boisku i tak mogą pojawić się piłkarze znad Wisły. W sumie do rozgrywek zgłoszonych zostało 14 Polaków.

Na liście zawodników klubu Sturm Graz uprawnionych do gry w europejskich pucharach znalazł się Filip Rózga. W pierwszej kolejce Ligi Europy młody Polak wyszedł w pierwszym składzie przeciwko Midtjylland. Austriacki zespół musiał jednak uznać wyższość rywala, przegrywając 0:2.

Podczas drugiej serii gier 19-latek zmagał się z problemami zdrowotnymi dlatego nie znalazł się w kadrze meczowej.

Relacja live i wynik na żywo meczu Celtic - Sturm Graz na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 21:00.

MR, Polsat Sport