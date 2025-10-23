Ruszyła Liga Europy! Czas na trzecią kolejkę fazy ligowej. Choć żaden polski klub nie zdołał zakwalifikować się do pucharowych zmagań na tym poziomie, to na boisku i tak mogą pojawić się piłkarze znad Wisły. W sumie do rozgrywek zgłoszonych zostało 14 Polaków.

W kadrze Fenerbahce na pucharowe zmagania znalazł się Sebastian Szymański. Pomocnik zagrał w obydwu dotychczas rozegranych kolejkach Ligi Europy. W przegranym 1:3 meczu z Dianamem Zagrzeb wyszedł w pierwszym składzie i zanotował honorowe trafienie dla swojego zespołu, a w wygranym 2:1 starciu z Nice pojawił się na murawie po wejściu z ławki rezerwowych.

Zaś w tureckiej Ekstraklasie Polak rozegrał w tym sezonie 347 minut, zdobywając jedną bramkę.

Relacja live i wynik na żywo meczu Fenerbahce SK - VfB Stuttgart na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 18:45.

MR, Polsat Sport