Fenerbahce SK - VfB Stuttgart to spotkanie trzeciej kolejki fazy ligowej w ramach rozgrywek Ligi Europy. Relacja live i wynik na żywo meczu Fenerbahce SK - VfB Stuttgart na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 18:45.

Ruszyła Liga Europy! Czas na trzecią kolejkę fazy ligowej. Choć żaden polski klub nie zdołał zakwalifikować się do pucharowych zmagań na tym poziomie, to na boisku i tak mogą pojawić się piłkarze znad Wisły. W sumie do rozgrywek zgłoszonych zostało 14 Polaków.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nowy klub Grzegorza Krychowiaka! Były reprezentant Polski zaskoczył wszystkich

 

W kadrze Fenerbahce na pucharowe zmagania znalazł się Sebastian Szymański. Pomocnik zagrał w obydwu dotychczas rozegranych kolejkach Ligi Europy. W przegranym 1:3 meczu z Dianamem Zagrzeb wyszedł w pierwszym składzie i zanotował honorowe trafienie dla swojego zespołu, a w wygranym 2:1 starciu z Nice pojawił się na murawie po wejściu z ławki rezerwowych. 

 

Zaś w tureckiej Ekstraklasie Polak rozegrał w tym sezonie 347 minut, zdobywając jedną bramkę.

 

MR, Polsat Sport
