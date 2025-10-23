Czas na trzecią kolejkę fazy ligowej Ligi Europy. Choć żaden polski klub nie zdołał zakwalifikować się do pucharowych zmagań na tym poziomie, to na boisku i tak mogą pojawić się piłkarze znad Wisły. W sumie do rozgrywek zgłoszonych zostało 14 Polaków.

W ekipie Feyenoordu znajduje się Jakub Moder. Jednak polski piłkarz wciąż zmaga się z kontuzją pleców i nie możemy liczyć na jego występ.

Natomiast wśród zawodników Panathinaikosu uprawnionych do gry w pucharowych zmaganiach znalazło się miejsce dla dwóch Polaków: Karola Świderskiego oraz Bartłomieja Drągowskiego. Napastnik po sześciu kolejkach greckiej Ekstraklasy ma rozegrane już 399 minut i trzy bramki na koncie. Zaś Drągowski wystąpił między słupkami w trzech ligowych spotkaniach. Można więc oczekiwać, iż w starciu z holenderskim zespołem zobaczymy na boisku polski duet.

