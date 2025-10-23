Ruszyła Liga Europy! Czas na trzecią kolejkę fazy ligowej. Choć żaden polski klub nie zdołał zakwalifikować się do pucharowych zmagań na tym poziomie, to na boisku i tak mogą pojawić się piłkarze znad Wisły. W sumie do rozgrywek zgłoszonych zostało 14 Polaków.

ZOBACZ TAKŻE: Dlatego młoda Polska Brzęczka miażdży! "Dobra grupa i świetny sztab. To się zazębia"

W drużynie Aston Villi wśród uprawnionych zawodników do gry w pucharowych zmaganiach znalazł się Matty Cash. Polak jest podstawowym zawodnikiem swojego zespołu, który dobrze rozpoczął zmagania w Lidze Europy - od zwycięstw z Bologną i Feyenoordem. W obydwu spotkaniach boczny obrońca zagrał od pierwszej minuty. Można więc oczekiwać, że w tym starciu również zacznie od początku.

Relacja live i wynik na żywo meczu Go Ahead Eagles - Aston Villa na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 18:45.

MR, Polsat Sport