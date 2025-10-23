Liga Europy: Lille - PAOK. Relacja live i wynik na żywo

Lille - PAOK to spotkanie trzeciej kolejki fazy ligowej w ramach rozgrywek Ligi Europy. Relacja live i wynik na żywo meczu Lille - PAOK na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 21:00.

Ruszyła Liga Europy! Czas na trzecią kolejkę fazy ligowej. Choć żaden polski klub nie zdołał zakwalifikować się do pucharowych zmagań na tym poziomie, to na boisku i tak mogą pojawić się piłkarze znad Wisły. W sumie do rozgrywek zgłoszonych zostało 14 Polaków.

 

Na liście zawodników greckiego zespołu uprawnionych do gry w Lidze Europy znalazło się dwóch Polaków: Tomasz Kędziora oraz Maksymilian Sznaucer. Pierwszy z nich ma zdecydowanie większą szansę na występ w tym spotkaniu, gdyż w tym sezonie greckiej Ekstraklasy ma 450 rozegranych minut w pięciu meczach.

 

W pierwszej kolejce Ligi Europy wyszedł w pierwszym składzie, a jego drużyna bezbramkowo zremisowała z Maccabi Tel Aviv. A w przegranym 0:1 meczu z Celtą Vigo wszedł z ławki rezerwowych na 17 minut.

 

LIGA EUROPY

