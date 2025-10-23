Ruszyła Liga Europy! Czas na trzecią kolejkę fazy ligowej. Choć żaden polski klub nie zdołał zakwalifikować się do pucharowych zmagań na tym poziomie, to na boisku i tak mogą pojawić się piłkarze znad Wisły. W sumie do rozgrywek zgłoszonych zostało 14 Polaków.

Wśród zawodników Porto uprawnionych do gry w pucharowych zmaganiach znalazło się miejsce dla dwóch Polaków: Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora. Obaj stanowią o sile defensywy swojego klubu. Pierwszy z nich zagrał we wszystkich ośmiu spotkaniach portugalskiej Ekstraklasy w tym sezonie, zachowując "czyste konto" aż siedmiokrotnie.

Zaś Kiwior, który dołączył do zespołu na początku września, również błyskawicznie wdarł się do pierwszego składu. Polski duet na środku obrony, jest w znakomitej formie, co potwierdzają wyniki oraz liczne pochwały w tamtejszych mediach. Można więc oczekiwać, że w meczu z Nottingam obaj Polacy wyjdą na murawę od pierwszego gwizdka arbitra.

Początek w czwartek o 21:00.

MR, Polsat Sport