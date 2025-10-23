Liga Europy: Tabela na żywo
Trwa trzecia kolejka piłkarskiej Ligi Europy. Zobacz, jak wygląda tabela na żywo tych europejskich rozgrywek.
Liga Europy: Tabela na żywo
Trwa trzecia kolejka Ligi Europy. Po dwóch kolejkach kilka drużyn ma na swoim koncie komplet punktów - między innymi Aston Villa czy FC Porto, w barwach których występują reprezentanci Polski, kolejny Matty Cash i Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior.
Liga Europy. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji trzeciej kolejki
Jak tym razem poradzą sobie polscy kadrowicze w tych europejskich rozgrywkach?
