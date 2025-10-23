Liga Europy: Tabela na żywo

Piłka nożna

Trwa trzecia kolejka piłkarskiej Ligi Europy. Zobacz, jak wygląda tabela na żywo tych europejskich rozgrywek.

fot. PAP
Trwa trzecia kolejka Ligi Europy. Po dwóch kolejkach kilka drużyn ma na swoim koncie komplet punktów - między innymi Aston Villa czy FC Porto, w barwach których występują reprezentanci Polski, kolejny Matty Cash i Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior.

 

Jak tym razem poradzą sobie polscy kadrowicze w tych europejskich rozgrywkach?

Tabela Ligi Europy:

BS, Polsat Sport
