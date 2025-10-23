Liga Europy. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 23.10
23 października to dzień z Ligą Europy. Za nami kolejne spotkania tych rozgrywek. Oto wyniki i skróty czwartkowych meczów Ligi Konferencji.
Sporting Braga - Crvena Zvezda. Skrót meczu
FCSB - Bologna. Skrót meczu
KRC Genk - Real Betis. Skrót meczu
Go Ahead Eagles - Aston Villa. Skrót meczu
Olympique Lyon - FC Basel. Skrót meczu
Red Bull Salzburg - Ferencvaros. Skrót meczu
Fenerbahce Stambuł - VfB Stuttgart. Skrót meczu
Brann - Rangers FC. Skrót meczu
Liga Europy. Wyniki czwartkowych meczów - 23.10
SC Braga - FK Crvena Zvezda 2:0 (1:0)
Bramki: Fran Navarro 22; Mario Dorgeles 72.
SK Brann - Rangers FC 3:0 (1:0)
Bramki: Emil Kornvig 40; Jacob Lungi Sorensen 55; Noah Holm 79.
FCSB - Bologna FC 1909 1:2 (0:2)
Bramki: Jens Odgaard 9; Thijs Dallinga 12 - Daniel Birligea 54.
Fenerbahce SK - VfB Stuttgart (1:0)
Bramki: Kerem Akturkoglu 34 (rzut karny).
KRC Genk - Real Betis 0:0 (0:0)
Go Ahead Eagles - Aston Villa FC 2:1 (1:1)
Bramki: Mathis Suray 42; Mats Deijl 61 - Evann Guessand 4.
Olympique Lyon - FC Basel 1893 2:0 (1:0)
Bramki: Corentin Tolisso 3; Afonso Moreira 90.
Red Bull Salzburg - Ferencvarosi TC 2:3 (1:0)
Bramki: Edmund Baidoo 13; Yorbe Vertessen 72 - Barnabas Varga 50; Kristoffer Zachariassen 56; Dele 58.
AS Roma - FC Viktoria Pilzno
Celta Vigo - OGC Nice
Celtic FC - SK Sturm Graz
Feyenoord - Panathinaikos FC
LOSC Lille - PAOK FC
Maccabi Tel Awiw FC - FC Midtjylland
Malmo FF - GNK Dinamo Zagrzeb
Nottingham Forest FC - FC Porto
SC Freiburg - FC Utrecht
BSC Young Boys - Łudogorec Razgrad