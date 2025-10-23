Liga Europy. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 23.10

Julian CieślakPiłka nożna

23 października to dzień z Ligą Europy. Za nami kolejne spotkania tych rozgrywek. Oto wyniki i skróty czwartkowych meczów Ligi Konferencji.

fot. PAP/EPA
Liga Europy. Wyniki czwartkowych meczów - 23.10

SC Braga - FK Crvena Zvezda 2:0 (1:0)

Bramki: Fran Navarro 22; Mario Dorgeles 72.


SK Brann - Rangers FC 3:0 (1:0)

Bramki: Emil Kornvig 40; Jacob Lungi Sorensen 55; Noah Holm 79.


FCSB - Bologna FC 1909 1:2 (0:2)

Bramki: Jens Odgaard 9; Thijs Dallinga 12 - Daniel Birligea 54.


Fenerbahce SK - VfB Stuttgart (1:0)

Bramki: Kerem Akturkoglu 34 (rzut karny).


KRC Genk - Real Betis 0:0 (0:0)


Go Ahead Eagles - Aston Villa FC 2:1 (1:1)

Bramki: Mathis Suray 42; Mats Deijl 61 - Evann Guessand 4.


Olympique Lyon - FC Basel 1893 2:0 (1:0)

Bramki: Corentin Tolisso 3; Afonso Moreira 90.


Red Bull Salzburg - Ferencvarosi TC 2:3 (1:0)

Bramki: Edmund Baidoo 13; Yorbe Vertessen 72 - Barnabas Varga 50; Kristoffer Zachariassen 56; Dele 58.


AS Roma - FC Viktoria Pilzno


Celta Vigo - OGC Nice


Celtic FC - SK Sturm Graz


Feyenoord - Panathinaikos FC


LOSC Lille - PAOK FC


Maccabi Tel Awiw FC - FC Midtjylland


Malmo FF - GNK Dinamo Zagrzeb


Nottingham Forest FC - FC Porto


SC Freiburg - FC Utrecht


BSC Young Boys - Łudogorec Razgrad

