Trwa druga kolejka piłkarskiej Ligi Konferencji. Zobacz, jak wygląda tabela na żywo i jak radzą sobie polskie kluby - Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa.

Liga Konferencja: Tabela na żywo. Legia, Lech, Jagiellonia, Raków - miejsca

Trwa druga seria gier piłkarskiej Ligi Konferencji. W tym roku w akcji obserwujemy aż cztery polskie kluby - Legię Warszawa, Lecha Poznań, Jagiellonię Białystok i Raków Częstochowa.

 

W drugiej kolejce Legia zmierzy się z Szachtarem Donieck, Lech z Lincoln, Jagiellonia ze Strasbourgiem, a Raków z Sigmą Ołomuniec.

 

Po pierwszej serii gier komplet punktów na swoim koncie mają piłkarze Lecha, Jagiellonii i Rakowa. Legia natomiast przegrała swój pierwszy mecz.

