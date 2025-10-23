Liga Konferencja: Tabela na żywo

Trwa druga seria gier piłkarskiej Ligi Konferencji. W tym roku w akcji obserwujemy aż cztery polskie kluby - Legię Warszawa, Lecha Poznań, Jagiellonię Białystok i Raków Częstochowa.

Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji?

W drugiej kolejce Legia zmierzy się z Szachtarem Donieck, Lech z Lincoln, Jagiellonia ze Strasbourgiem, a Raków z Sigmą Ołomuniec.

Po pierwszej serii gier komplet punktów na swoim koncie mają piłkarze Lecha, Jagiellonii i Rakowa. Legia natomiast przegrała swój pierwszy mecz.

Tabela Ligi Konferencji:

