Lech w świetnym stylu zainaugurował rozgrywki Ligi Konferencji. W pierwszej kolejce piłkarze zespołu ze stolicy Wielkopolski pokonali na własnym stadionie Rapid Wiedeń 4:1. Bramki dla "Kolejorza" zdobyli Luis Palma, Mikael Ishak, Taofeek Ismaheel i Leo Bengtsson. Przy odrobinie szczęścia wynik mógł być jeszcze wyższy.

Podopieczni Nielsa Frederiksena w ostatnim czasie dobrze radzą sobie również w Ekstraklasie. W 12. kolejce zremisowali z Pogonią Szczecin 2:2, a przed przerwą reprezentacyjną zwyciężyli 1:0 w starciu z GKS-em Katowice.

Rywal - Lincoln to mistrz Gibraltaru, który w pierwszej serii gier przegrał ze Zrinjskim Monstar 0:5. Po raz pierwszy w historii poznańska drużyna zagra w tym kraju

Zwycięstwo w kolejnym pucharowym spotkaniu mocno przybliżyłoby Lecha do awansu do kolejnej fazy. Pierwsza "ósemka" wchodzi bezpośrednio do 1/8 finału, a ekipy z miejsc 9-24 wystąpią w barażach, których stawką będzie udział w najlepszej "16". W ubiegłym sezonie siedem punktów wystarczyło, by zapewnić sobie grę w barażach.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lincoln Red Imps - Lech Poznań na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 21:00.

MR, Polsat Sport