Legia nieudanie rozpoczęła rywalizację w Lidze Konferencji. W pierwszej kolejce piłkarze z Warszawy ulegli na własnym stadionie drużynie Samsunsporu 0:1. Trener Edward Iordanescu wystawił dość eksperymentalną jedenastkę. W pierwszym składzie znaleźli się zawodnicy, którzy nie grali wiele we wcześniejszych meczach m.in. Kacper Chodyna, Antoni Colak i Marc Burch.

W lidze "Wojskowi" również prezentują się poniżej oczekiwań. W ostatnich dwój kolejkach musieli uznać wyższość rywali. Najpierw przegrali z Górnikiem Zabrze 1:3, a po przerwie reprezentacyjnej ulegli Zagłębiu Lubin też 1:3.

Szachtar lepiej zainaugurował pucharowe zmagania. Podopieczni Ardy Turana pokonali Aberdeen 3:2. Bramki dla ukraińskiego zespołu zdobyli Yehor Nazaryna, Lucas Ferreira i Pedro Henrique.

Spotkanie zostanie rozegrane na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Szachtar Donieck - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 18:45.

MR, Polsat Sport