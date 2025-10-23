Liga Konferencji. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 23.10

Julian CieślakPiłka nożna

23 października to dzień z Ligą Konferencji. Za nami kolejne spotkania tych rozgrywek. Oto wyniki i skróty czwartkowych meczów Ligi Konferencji.

fot. PAP/EPA
Liga Konferencji. Wyniki czwartkowych meczów - 23.10

AEK Ateny FC - Aberdeen FC 6:0 (3:0)

Bramki: Aboubakary Koita 11, 18; Niclas Eliasson 27; Razvan Marin 55; Luka Jović 81; Dereck Kutesa 87.


AZ Alkmaar - SK Slovan Bratysława 1:0 (1:0)

Bramki: Sven Mijnans 44.


Breidablik - KuPS Kuopio 0:0 (0:0)


FC Drita - Omonia Nikozja 1:1 (1:1)

Bramki: Arb Manaj 12 - Giannis Masouras 45+1.


BK Hacken - Rayo Vallecano 2:2 (1:1)

Bramki: Julius Lindberg 41; Isak Brusberg 55 - Alvaro Garcia 15; Andrei Ratiu 90+13 (rzut karny).


SK Rapid Wiedeń - ACF Fiorentina 0:3 (0:1)

Bramki: Cher Ndour 9; Edin Dzeko 48; Albert Gudmundsson 88.


HNK Rijeka - AC Sparta Praga (przerwane / 0:0)


KF Shkendija - Shelbourne FC 1:0 (0:0)

Bramki: Patrick Barrett 90+2 (gol samobójczy).


RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok 1:1 (0:0)

Bramki: Joaquin Panichelli 79 - Alejandro Pozo 53.


FC Szachtar Donieck - Legia Warszawa 1:2 (0:1)

Bramki: Luca Meirelles 61 - Rafał Augustyniak 16, 90+4.


1.FSV Mainz 05 - HSK Zrinjski Mostar


Crystal Palace FC - AEK Larnaka FC


Hamrun Spartans FC - FC Lausanne-Sport


Lincoln Red Imps FC - KKS Lech Poznań


Samsunspor FC - FC Dynamo Kijów


Shamrock Rovers FC - NK Celje


SK Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa


Universitatea Craiova - FC Noah

