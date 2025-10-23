Liga Konferencji. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 23.10
23 października to dzień z Ligą Konferencji. Za nami kolejne spotkania tych rozgrywek. Oto wyniki i skróty czwartkowych meczów Ligi Konferencji.
Szachtar Donieck - Legia Warszawa. Skrót meczu
RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu
AZ Alkmaar - Slovan Bratysława. Skrót meczu
Rapid Wiedeń - Fiorentina. Skrót meczu
Breidablik - KuPS. Skrót meczu
Hacken - Rayo Vallecano. Skrót meczu
AEK Ateny - Aberdeen. Skrót meczu
FC Drita - Omonia Nikozja. Skrót meczu
Shkendija - Shelbourne. Skrót meczu
Liga Konferencji. Wyniki czwartkowych meczów - 23.10
AEK Ateny FC - Aberdeen FC 6:0 (3:0)
Bramki: Aboubakary Koita 11, 18; Niclas Eliasson 27; Razvan Marin 55; Luka Jović 81; Dereck Kutesa 87.
AZ Alkmaar - SK Slovan Bratysława 1:0 (1:0)
Bramki: Sven Mijnans 44.
Breidablik - KuPS Kuopio 0:0 (0:0)
FC Drita - Omonia Nikozja 1:1 (1:1)
Bramki: Arb Manaj 12 - Giannis Masouras 45+1.
BK Hacken - Rayo Vallecano 2:2 (1:1)
Bramki: Julius Lindberg 41; Isak Brusberg 55 - Alvaro Garcia 15; Andrei Ratiu 90+13 (rzut karny).
SK Rapid Wiedeń - ACF Fiorentina 0:3 (0:1)
Bramki: Cher Ndour 9; Edin Dzeko 48; Albert Gudmundsson 88.
HNK Rijeka - AC Sparta Praga (przerwane / 0:0)
KF Shkendija - Shelbourne FC 1:0 (0:0)
Bramki: Patrick Barrett 90+2 (gol samobójczy).
RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok 1:1 (0:0)
Bramki: Joaquin Panichelli 79 - Alejandro Pozo 53.
FC Szachtar Donieck - Legia Warszawa 1:2 (0:1)
Bramki: Luca Meirelles 61 - Rafał Augustyniak 16, 90+4.
1.FSV Mainz 05 - HSK Zrinjski Mostar
Crystal Palace FC - AEK Larnaka FC
Hamrun Spartans FC - FC Lausanne-Sport
Lincoln Red Imps FC - KKS Lech Poznań
Samsunspor FC - FC Dynamo Kijów
Shamrock Rovers FC - NK Celje
SK Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa
Universitatea Craiova - FC Noah