Przed nami starcie Industrii Kielce i Dinama Bukareszt na europejskim podwórku. Obie ekipy nie mają w tym sezonie dobrej serii. Dinamo nie wygrało jeszcze ani jednego spotkania, z kolei kielczanie mogą pochwalić się tylko jedną wygraną z Kolstad.

Kielczanie nie mają również najlepszego czasu ze względu na urazy w drużynie. Nękany kontuzjami zespół przegrał także ostatnio z Orlen Wisłą Płock oraz Nantes, więc podopieczni trenera Dujszebajewa nie mogą sobie pozwolić na trzecią porażkę z rzędu.



Relacja live i wynik na żywo meczu Dinamo Bukareszt - Industria Kielce od godz. 18:45 na Polsatsport.pl.5 na Polsatsport.pl.

