Ludzie, którzy napędzają polski sport. Poznaliśmy laureatów Plebiscytu Liderów Sport Biznes Polska

Podczas X Jubileuszowego Kongresu Sport Biznes Polska, który odbył się 21 października w warszawskim hotelu DoubleTree by Hilton, poznaliśmy laureatów Plebiscytu Liderów oraz Przyszłych Liderów Sport Biznes Polska 2025 – osób, które realnie wpływają na kształt polskiego sportu i nadają ton zmianom w branży.

Tytułem Lidera Sport Biznes Polska 2025 uhonorowano osoby, którzy w ostatnich latach wyróżniły się wizją, skutecznością i konsekwencją w działaniu. Nagrody przyznano w 5 kategoriach: Sponsorzy Sportu, Organizacje Sportowe, Samorządy, Infrastruktura Sportowa i Inne. Wśród zwycięzców znaleźli się:

● Adam Horodecki – Business Development Manager, Forum by Nowy Styl sp. z o.o.

● Andżelika Dzięgiel-Poślada – Dyrektorka Wydziału Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta Toruń

● Bartosz Malaka – Head of Sponsoring & Marketing, Superbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o.

● Ewa Grzegorczyk – Prezes Zarządu, Polska Siatkówka Sp. z o.o.

● Ewelina Sterczewska – Członkini Zarządu i Menedżerka, Stowarzyszenie Sportowe Park Tenisowy Olimpia

● Justyna Moritz – Dyrektor Departamentu Marketingu i Reklamy, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

● Karol Tatar – Head of Marketing and Sponsorship, Polski Związek Piłki Nożnej

● Kryspin Baran – Prezes Zarządu, ALURON CMC Warta Zawiercie S.A.

● Łukasz Koszarek – Prezes Zarządu, Polska Liga Koszykówki S.A.

● Magdalena Marszałkowska – Dyrektor Marketingu, Grupa Kapitałowa Energa

● Marcin Kraszewski – Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta Warszawa

● Marek Kubisiak – Manager ds. Sponsoringu, Ekstraklasa S.A.

● Michał Rutkowski – Sports Sponsorship Director, ORLEN Spółka Akcyjna

● Michał Latoś – Dyrektor Marketingu i PR, Polski Związek Koszykówki

● Olivier Jarosz – Członek Zarządu, LTT Sports Sp. z o.o.

● Paweł Rydz – Dyrektor Marketingu, Enea S.A.

● Paweł Malinowski – CEO, Profbud Sp. z o.o.

● Szymon Gawryszczak – Członek Zarządu, Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

● Tomasz Marzec – Dyrektor Naczelny, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

● Wojciech Bochnak – Wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kongres Sport Biznes Polska to wydarzenie, które realnie wspiera rozwój branży sportowej i zbliża ją do świata biznesu. Dla osób na co dzień realizujących projekty w tym obszarze to doskonała okazja, by budować relacje z markami angażującymi się w sponsoring sportowy. Rola liderów w tej przestrzeni polega dziś na inspirowaniu kolejnych podmiotów sportowych do rozwoju i tworzeniu mostów pomiędzy sportem a biznesem – udowadniając, że coraz więcej organizacji potrafi sprostać oczekiwaniom partnerów, a sam sport to nie tylko emocje, ale także skuteczna platforma marketingowa - podkreśla tegoroczna laureatka Ewelina Sterczewska

Kolejne pokolenie profesjonalistów, które już dziś kształtuje przyszłość sportowego biznesu w Polsce, uhonorowano tytułem Przyszłych Liderów Sport Biznes Polska 2025. Wyróżnienie otrzymali:

● Damian Deja – Dyrektor Operacyjny, WK Sp. z o.o.

● Jakub Matoga – Kierownik Sponsoringu i Marketingu B2B, TS Wisła Kraków S.A.

● Kacper Domański – Senior Teamwear Manager, OTCF S.A.

● Marcin Rajczak – Senior Graphic Designer, KKS Lech Poznań S.A.

● Piotr Iwańczyk – Dyrektor Komunikacji i Rzecznik Prasowy, Projekt Warszawa Sp. z o.o.

Wyróżnienie w plebiscycie Przyszłych Liderów SPB ma dla mnie ogromne znaczenie. To ważne uznanie mojej pracy, które stanowi zarówno potwierdzenie dotychczasowych osiągnięć, jak i motywację do dalszego zaangażowania w rozwój biznesu oraz sponsoringu w polskim sporcie. Cieszę się, że mogę być częścią tego dynamicznie rozwijającego się sektora i przyczyniać się do jego sukcesów. Dziękuje Stowarzyszeniu oraz Jury Konkursu za docenienie - mówił na gorąco Jakub Matoga.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom Plebiscytu Liderów i Przyszłych Liderów Sport Biznes Polska 2025. Ich doświadczenie, profesjonalizm i pasja stanowią najlepszy dowód na to, że przyszłość polskiego sportu znajduje się w dobrych rękach.

