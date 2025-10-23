Ludzie, którzy napędzają polski sport. Poznaliśmy laureatów Plebiscytu Liderów Sport Biznes Polska
Za kulisami każdego sukcesu sportowego stoją ludzie, którzy swoją wiedzą, pasją i determinacją tworzą przestrzeń do rozwoju całej branży. To oni łączą świat sportu, biznesu i samorządów, a ich codzienna praca często staje się inspiracją dla innych.
Krzysztof Kropielnicki: Aspekt networkingu zaczyna przewyższać element zdobywania wiedzy
Jakub Radecki: Telewizja pozostaje głównym dostarczycielem treści
Katarzyna Kopeć-Ziemczyk: Umiejętność występowania przed kamerami wpływa na jakość sponsorską sportowców
Cezary Trybański: Biznes zaczyna rozumieć sport, a sport zaczyna rozumieć biznes
Kornelia Olkucka: Chciałabym znaleźć się w F1 Academy, a szczytem marzeń jest Formuła 1
Maja Włoszczowska: Jeżeli mówimy o promocji kraju, to nic nie przebije zasięgów Roberta Lewandowskiego i Igi Świątek
Aida Bella: Staram się przekonywać sponsorów, że warto inwestować w niszowe sporty
Edyta Szymańska: Plus jest już częścią siatkarskiej rodziny
Marcin Rosengarten: Dla mnie najważniejsze jest to, by wychodzący ze stadionu kibic miał niedosyt
Aleksandra Jagieło: Od kilku lat podejmowane są działania, by sport kobiet dorównywał sportowi mężczyzn
Maciej Turowski: Kibic chce być bardziej wciągnięty w imprezę i lepiej ją odczuwać
Dionizy Smoleń: Wydatki na sport są bardzo duże i warto je ukierunkowywać poprzez strategie
Michał Rutkowski: Jesteśmy sponsorem największych gwiazd polskiego sportu
Katarzyna Kopeć-Ziemczyk: Bardzo cieszy to, że kobiety są coraz bardziej widoczne w polskim sporcie
Radosław Anioł: Ten Kongres to bardzo ważne wydarzenie w świecie sportu
Justyna Moritz: Sport stanowi znaczną część naszej strategii sponsoringowej
Sławomir Szmal: Kongres Sport Biznes Polska to ciekawa wymiana zdań i doświadczeń
Janusz Szydłowski: Sport wymaga wielu zmian, a zmiany wynikają z wymiany poglądów i doświadczeń
Łukasz Wachowski: Trzeba się starać o duże imprezy i pokazywać piękno naszego kraju
Joanna Kaczor-Bednarska: Kongres jest wspaniałą platformą networkingową
Paweł Wójcik: Pogłoski o tym, jakoby telewizja sportowa umierała, są zdecydowanie przedwczesne
Podczas X Jubileuszowego Kongresu Sport Biznes Polska, który odbył się 21 października w warszawskim hotelu DoubleTree by Hilton, poznaliśmy laureatów Plebiscytu Liderów oraz Przyszłych Liderów Sport Biznes Polska 2025 – osób, które realnie wpływają na kształt polskiego sportu i nadają ton zmianom w branży.
Tytułem Lidera Sport Biznes Polska 2025 uhonorowano osoby, którzy w ostatnich latach wyróżniły się wizją, skutecznością i konsekwencją w działaniu. Nagrody przyznano w 5 kategoriach: Sponsorzy Sportu, Organizacje Sportowe, Samorządy, Infrastruktura Sportowa i Inne. Wśród zwycięzców znaleźli się:
● Adam Horodecki – Business Development Manager, Forum by Nowy Styl sp. z o.o.
● Andżelika Dzięgiel-Poślada – Dyrektorka Wydziału Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta Toruń
● Bartosz Malaka – Head of Sponsoring & Marketing, Superbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o.
● Ewa Grzegorczyk – Prezes Zarządu, Polska Siatkówka Sp. z o.o.
● Ewelina Sterczewska – Członkini Zarządu i Menedżerka, Stowarzyszenie Sportowe Park Tenisowy Olimpia
● Justyna Moritz – Dyrektor Departamentu Marketingu i Reklamy, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
● Karol Tatar – Head of Marketing and Sponsorship, Polski Związek Piłki Nożnej
● Kryspin Baran – Prezes Zarządu, ALURON CMC Warta Zawiercie S.A.
● Łukasz Koszarek – Prezes Zarządu, Polska Liga Koszykówki S.A.
● Magdalena Marszałkowska – Dyrektor Marketingu, Grupa Kapitałowa Energa
● Marcin Kraszewski – Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta Warszawa
● Marek Kubisiak – Manager ds. Sponsoringu, Ekstraklasa S.A.
● Michał Rutkowski – Sports Sponsorship Director, ORLEN Spółka Akcyjna
● Michał Latoś – Dyrektor Marketingu i PR, Polski Związek Koszykówki
● Olivier Jarosz – Członek Zarządu, LTT Sports Sp. z o.o.
● Paweł Rydz – Dyrektor Marketingu, Enea S.A.
● Paweł Malinowski – CEO, Profbud Sp. z o.o.
● Szymon Gawryszczak – Członek Zarządu, Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
● Tomasz Marzec – Dyrektor Naczelny, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
● Wojciech Bochnak – Wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kongres Sport Biznes Polska to wydarzenie, które realnie wspiera rozwój branży sportowej i zbliża ją do świata biznesu. Dla osób na co dzień realizujących projekty w tym obszarze to doskonała okazja, by budować relacje z markami angażującymi się w sponsoring sportowy. Rola liderów w tej przestrzeni polega dziś na inspirowaniu kolejnych podmiotów sportowych do rozwoju i tworzeniu mostów pomiędzy sportem a biznesem – udowadniając, że coraz więcej organizacji potrafi sprostać oczekiwaniom partnerów, a sam sport to nie tylko emocje, ale także skuteczna platforma marketingowa - podkreśla tegoroczna laureatka Ewelina Sterczewska
Kolejne pokolenie profesjonalistów, które już dziś kształtuje przyszłość sportowego biznesu w Polsce, uhonorowano tytułem Przyszłych Liderów Sport Biznes Polska 2025. Wyróżnienie otrzymali:
● Damian Deja – Dyrektor Operacyjny, WK Sp. z o.o.
● Jakub Matoga – Kierownik Sponsoringu i Marketingu B2B, TS Wisła Kraków S.A.
● Kacper Domański – Senior Teamwear Manager, OTCF S.A.
● Marcin Rajczak – Senior Graphic Designer, KKS Lech Poznań S.A.
● Piotr Iwańczyk – Dyrektor Komunikacji i Rzecznik Prasowy, Projekt Warszawa Sp. z o.o.
Wyróżnienie w plebiscycie Przyszłych Liderów SPB ma dla mnie ogromne znaczenie. To ważne uznanie mojej pracy, które stanowi zarówno potwierdzenie dotychczasowych osiągnięć, jak i motywację do dalszego zaangażowania w rozwój biznesu oraz sponsoringu w polskim sporcie. Cieszę się, że mogę być częścią tego dynamicznie rozwijającego się sektora i przyczyniać się do jego sukcesów. Dziękuje Stowarzyszeniu oraz Jury Konkursu za docenienie - mówił na gorąco Jakub Matoga.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom Plebiscytu Liderów i Przyszłych Liderów Sport Biznes Polska 2025. Ich doświadczenie, profesjonalizm i pasja stanowią najlepszy dowód na to, że przyszłość polskiego sportu znajduje się w dobrych rękach.Przejdź na Polsatsport.pl