Marc Marquez podjął decyzję! Koniec

Moto

Siedmiokrotny mistrz świata motocyklowej klasy MotoGP Marc Marquez zdecydował, że w tym roku już nie wystąpi w żadnym wyścigu. Hiszpan, który już wcześniej w Japonii zapewnił sobie tytuł, 5 października doznał kontuzji prawego obojczyka podczas GP Indonezji po zderzeniu z Marco Bezzecchim.

Marc Marquez podjął decyzję! Koniec
Marc Marquez zakończył sezon

32-letni Hiszpan miał wrócić na dwie ostatnie rundy sezonu w Portugalii i Walencji.

 

Sezon 2025 kończy się 16 listopada w Walencji, a Ducati potwierdziło, że Marquez opuści również testy posezonowe w Cheste.

 

ZOBACZ TAKŻE: Verstappen najlepszy w Austin

 

Chociaż zespół medyczny potwierdził, że leczenie kontuzji Marqueza przebiega prawidłowo, Ducati poinformowało, że jego sezon dobiegł końca, ponieważ będzie musiał spędzić cztery tygodnie z całkowicie unieruchomioną ręką, zanim rozpocznie rehabilitację.

 

- Analizując całą sytuację, uważamy, że najwłaściwszym, najrozsądniejszym i najbardziej konsekwentnym sposobem działania jest uszanowanie biologicznego momentu wystąpienia kontuzji, nawet jeśli oznacza to, że nie będę mógł już ścigać się w tym sezonie - powiedział Marquez.

 

- Wiemy, że czeka nas trudna zima, pełna pracy, abym odzyskał pełnię sił i był gotowy na sezon 2026. Nie może to przyćmić ani sprawić, że zapomnimy o wielkim celu, który osiągnęliśmy w tym roku; ponownym zdobyciu tytułu mistrza świata, który wkrótce wszyscy będziemy wspólnie świętować - dodał.

 

To nie była pierwsza kontuzja prawego barku Marqueza. W 2020 roku doznał jego złamania wskutek wypadku podczas GP Hiszpanii w Jerez. Uraz wykluczył go wówczas z rywalizacji na dłuższy okres i wymagał kilku operacji.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
MARC MARQUEZMOTOMOTOGP
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Podsumowanie Grand Prix Francji F1H2O
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 