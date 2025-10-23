Marc Marquez podjął decyzję! Koniec

32-letni Hiszpan miał wrócić na dwie ostatnie rundy sezonu w Portugalii i Walencji.

Sezon 2025 kończy się 16 listopada w Walencji, a Ducati potwierdziło, że Marquez opuści również testy posezonowe w Cheste.

Chociaż zespół medyczny potwierdził, że leczenie kontuzji Marqueza przebiega prawidłowo, Ducati poinformowało, że jego sezon dobiegł końca, ponieważ będzie musiał spędzić cztery tygodnie z całkowicie unieruchomioną ręką, zanim rozpocznie rehabilitację.

- Analizując całą sytuację, uważamy, że najwłaściwszym, najrozsądniejszym i najbardziej konsekwentnym sposobem działania jest uszanowanie biologicznego momentu wystąpienia kontuzji, nawet jeśli oznacza to, że nie będę mógł już ścigać się w tym sezonie - powiedział Marquez.

- Wiemy, że czeka nas trudna zima, pełna pracy, abym odzyskał pełnię sił i był gotowy na sezon 2026. Nie może to przyćmić ani sprawić, że zapomnimy o wielkim celu, który osiągnęliśmy w tym roku; ponownym zdobyciu tytułu mistrza świata, który wkrótce wszyscy będziemy wspólnie świętować - dodał.

To nie była pierwsza kontuzja prawego barku Marqueza. W 2020 roku doznał jego złamania wskutek wypadku podczas GP Hiszpanii w Jerez. Uraz wykluczył go wówczas z rywalizacji na dłuższy okres i wymagał kilku operacji.

