Mecz klubu Polaków w Lidze Europy przełożony! "Przypadek siły wyższej"

Przewiduje się, że najgorsze warunki nastąpią około godziny 23, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu kibiców wracających ze stadionu. Prędkość wiatru ma dochodzić nawet do 120 km/h.

UEFA i Feyenoord uzgodniły, że mecz może się odbyć tylko wcześniej.

"Zdajemy sobie sprawę, że ta zmiana jest wprowadzona w ostatniej chwili i może wpłynąć na istniejące plany, zwłaszcza dla kibiców posiadających bilety" – poinformował Feyenoord w oświadczeniu, podkreślając jednak, że to "przypadek siły wyższej".

Jak dodano, kibice, którzy nie będą mogli uczestniczyć w meczu, mają prawo ubiegać się o zwrot kosztów, a szczegóły zostaną podane w przyszłym tygodniu.

Piłkarzami Panathinaikosu Ateny są reprezentanci Polski Karol Świderski i Bartłomiej Drągowski.

Transmisja meczu Feyenoord - Panathinaikos w Polsacie Sport Premium 2 i online na Polsat Box Go. Początek meczu o godzinie 16:30.

PAP