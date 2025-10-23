Mistrzostwa Polski rozpoczęte. Wielka sensacja na start

Zawody w Arenie Lodowej zainaugurowały oficjalnie sezon w krajowych panczenach, którego najważniejszą częścią będą igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Mistrzostwa kraju zaczęły się od rywalizacji na najkrótszym dystansie i dużej niespodzianki.

W rywalizacji sprinterek złotego medalu nie obroniła bowiem Kaja Ziomek-Nogal (Cuprum Lubin), która wywróciła się na starcie. Z bardzo dobrym czasem 38,20 zwyciężyła Baran (WTŁ Stegny Warszawa), dla której był to pierwszy tytuł w karierze. Srebro dla Karoliny Bosiek (KS Pilica Tomaszów Maz.), a brąz wywalczyła Andżelika Wójcik (Cuprum Lubin).

- Złoto to dla mnie duże zaskoczenie. Ten sukces to efekt dobrych przygotowań, podczas których wreszcie ominęły mnie kontuzje. Jeszcze nigdy nie zaczynałam sezonu z tak dobrymi rezultatami, bo podczas niedawnych kontrolnych zawodów w Inzell osiągnęłam swój drugi najlepszy czas i - jak się okazało - był to dobry prognostyk przed mistrzostwami kraju. Złoto cieszy tym bardziej, że daje mi ono również kwalifikację do kadry na pierwsze zawody Pucharu Świata – powiedziała 24-letnia Baran.

Ziomek-Nogal przyznała, że zamierzała bronić złota. Jak wyjaśniła, powodem upadku było wbicie w lód płozy, które niedawno wymieniła na dłuższe. - Szkoda, że zdarzyło się to akurat na zawodach, na których jest cała moja rodzina. Strasznie żałuję, choć trener kazał mi tego nie roztrząsać i muszę go posłuchać - tłumaczyła sprinterka.

Wśród sprinterów rolę lidera potwierdził Żurek. 26-letni łyżwiarz Pilicy Tomaszów Mazowiecki triumfował z czasem 34,51, jednym z najlepszych w historii tomaszowskiego toru. Za rekordzistą kraju finiszował rywalizujący z nim w parze Marek Kania (Fundacja ŁiSW Legia Warszawa), a trzeci był broniący tytułu Piotr Michalski (AZS AWF Katowice).

- Otwarcie sezonu z tak dobrym czasem jest dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo nie szykowaliśmy się pod mistrzostwa Polski. Trenowaliśmy w zasadzie do samego startu, ale nie oszczędzaliśmy się. Ścigaliśmy się dziś z Markiem na całego i obaj pokazaliśmy bardzo wysoki poziom. Po takim początku sezonu jestem pełen optymizmu – powiedział Żurek.

W drugiej czwartkowej konkurencji kobiet, biegu na 3000 m, tytuł obroniła Zofia Braun (WTŁ Stegny Warszawa). 18-latka uzyskała lepszy czas od wielokrotnej mistrzyni kraju na tym dystansie i dużo bardziej doświadczonej Magdaleny Czyszczoń oraz Olgi Piotrowskiej (obie AZS AWF Katowice)

Na 5000 m mężczyzn złoto wywalczył medalista mistrzostw świata Semirunnij (KS Pilica Tomaszów Maz.). Po srebro sięgnął ubiegłoroczny triumfator Szymon Palka (KS Arena Tomaszów Maz.), a po brąz - Wojciech Gutowski (Cuprum Lubin).

- Jest dobrze, ale z każdym startem powinno być lepiej, bo to dopiero początek sezonu. Bardzo cieszę się z tego medalu, bo przed rokiem startowałem co prawda w mistrzostwach Polski, lecz ze względu na brak obywatelstwa jeszcze nieoficjalnie. Teraz mam złoto i wierzę, że to nie jest jedyny wywalczony przeze mnie medal w tym sezonie - przyznał urodzony w Jekaterynburgu 22-letni Semirunnij, który w sierpniu otrzymał polskie obywatelstwo.

Mistrzostwa Polski na dystansach potrwają do niedzieli. W Arenie Lodowej panczeniści walczą również o miejsce w kadrze na pierwsze zawody nowego cyklu Pucharu Świata w Salt Lake City (14-16 listopada) i tydzień później w Calgary.

W piątek zaplanowano rywalizację kobiet i mężczyzn na 1000 m oraz w biegach masowych.

ST, PAP