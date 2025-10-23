PGE Budowlani Łódź - DevelopRes Rzeszów. Gdzie oglądać hit Tauron Ligi? Transmisja TV, stream online

DevelopRes Rzeszów i PGE Budowlani Łódź to zdaniem większości ekspertów główni kandydaci do gry w finale obecnego sezonu Tauron Ligi. Broniące mistrzowskiego tytułu rzeszowianki straciły sporą grupę zawodniczek ze złotego składu, ale włodarze klubu nie próżnowali i drużynę zasiliły nowe gwiazdy. Trzecia drużyna poprzednich rozgrywek również ma ciekawy skład i wobec słabości rywala zza miedzy, może w rozpoczętych niedawno rozgrywkach powalczyć o coś więcej, niż brąz.

Zobacz także: Tauron Liga siatkarek. Składy drużyn na nowy sezon 2025/2026. Zawodniczki, trenerzy

Siatkarki PGE Budowlanych rozpoczęły sezon od falstartu, niespodziewanie przegrywając u siebie 2:3 ze Stalą Mielec. W drugiej kolejce przywiozły komplet punktów z Mogilna, pokonując tamtejszy Sokół & Hagric 3:1.

DevelopRes w dwóch pierwszych meczach zgromadził komplet punktów. Na inaugurację rzeszowianki pokonały na wyjeździe BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:1. W drugim meczu ograły na Podpromiu ekipę UNI Opole 3:0.

Obie drużyny rozegrały dotychczas między sobą 27 meczów w ekstraklasie siatkarek. Siatkarki Budowlanych wygrały jedenaście, a szesnaście razy lepszy był zespół z Rzeszowa. W poprzednim sezonie w obu meczach fazy zasadniczej górą był DevelopRes, wygrywając 3:2 na wyjeździe i 3:1 u siebie.

Transmisja meczu PGE Budowlani Łódź - DevelopRes Rzeszów w piątek 24 października o godzinie 17.30 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.