Piłkarskie emocje w Polsat Box Go

Starcie tytanów Real Madryt – FC Barcelona w El Clásico oraz kolejne kolejki Ligi Konferencji i Ligi Europy UEFA

W Polsat Box Go nadchodzi iście piłkarski czas. W stacji Eleven Sports, dostępnej w serwisie, zbliża się El Clásico, czyli najgorętsze piłkarskie starcie wyczekiwane przez fanów futbolu, w którym zobaczymy sławy światowej piłki klubowej. W 2. kolejce Ligi Konferencji UEFA możemy kibicować polskim drużynom, a w 3. kolejce fazy ligowej Ligi Europy UEFA zmierzą się drużyny reprezentujące różne ligi europejskie. Obydwa turnieje są w całości dostępne w Polsat Box Go, a wybrane spotkania można oglądać z TrybemPro, który zapewnia pogłębione statystyki.

W Polsat Box Go wydarzenia sportowe można oglądać na żywo w dowolnym miejscu, na wielu urządzeniach w nowym pakiecie Premium Sport w cenie 50 zł/30 dni. Pakiet ten zapewnia 180 kanałów TV, w tym 24 sportowe, dodatkowe transmisje sportowe na żywo, filmy, seriale, rozrywkę i wiele innych.

El Clásico w Polsat Box Go ze statystykami na żywo

W najbliższych dniach kibice piłki nożnej będą świadkami kolejnej odsłony ligowego klasyku – El Clásico, czyli starcia dwóch najbardziej rozpoznawalnych hiszpańskich drużyn: Realu Madryt i FC Barcelona. Mecz odbędzie się w niedzielę, 26 października br. o godzinie 16:15 na Estadio Santiago Bernabéu. Spotkanie transmitowane przez Eleven Sports w Polsat Box Go dostępne będzie z TrybemPro.

Wszystkie mecze Ligi Konferencji UEFA w Polsat Box Go

Wszystkie spotkania Ligi Konferencji UEFA są dostępne w pakiecie Premium Sport, a wybrane mecze, w tym te z udziałem z polskich drużyn, można oglądać z TrybemPro. Dzięki niemu można analizować statystyki na żywo, tj. ustawienie zawodników na boisku, skład drużyn, gole, rzuty karne i inne.

Spotkania 2. kolejki Ligi Konferencji UEFA:

23 października, godz.: 18:35; AEK Ateny – Aberdeen FC

23 października, godz.: 18:35; BK Hacken – Rayo Vallecano

23 października, godz.: 18:35, Breidablik – Kuopion Palloseura

23 października, godz.: 18:35, Szachtar Donieck – Legia Warszawa transmisja z TrybemPro

23 października, godz.: 18:35, FC Drita – Omonia Nikozja

23 października, godz.: 18:35, HNK Rijeka – Sparta Praga

23 października, godz.: 18:35, Shkendija Tetowo –Shelbourne FC

23 października, godz.: 18:35, RC Strasbourg –Jagiellonia Białystok transmisja z TrybemPro

23 października, godz.: 18:35, Rapid Wiedeń – ACF Fiorentina

23 października, godz.: 20:50, 1. FSV Mainz 05 – HSK Zrinjski Mostar

23 października, godz.: 20:50, AZ Alkmaar – Slovan Bratysława

23 października, godz.: 20:50, Crystal Palace FC –AEK Larnaka

23 października, godz.: 20:50, Hamrun Spartans FC – FC Lausanne-Sport

23 października, godz.: 20:50, Lincoln Red Imps FC – Lech Poznań transmisja z TrybemPro

23 października, godz.: 20:50, Samsunspor – Dynamo Kijów

23 października, godz.: 20:50, Shamrock Rovers FC – NK Celje

23 października, godz.: 20:50, Sigma Ołomuniec – Raków Częstochowa transmisja z TrybemPro

23 października, godz.: 20:50, Universitatea Craiova – FC Noah

Wszystkie mecze Ligi Europy UEFA w Polsat Box Go

Liga Europy UEFA transmitowana jest w stacjach Polsat Sport, a mecze, których nie znajdziemy na antenie, można oglądać w pakiecie Premium Sport.

23 października, godz.: 18:35 Fenerbahce SK – VfB Stuttgart

23 października, godz.: 18:35 Feyenoord Rotterdam – Panathinaikos AO 23 października, godz.: 18:35 Go Ahead Eagles – Aston Villa FC 23 października, godz.: 18:35 FC Salzburg – Ferencvarosi TC tylko w Polsat Box Go

23 października, godz.: 18:35 FCSB – Bologna FC tylko w Polsat Box Go

23 października, godz.: 18:35 KRC Genk – Real Betis tylko w Polsat Box Go

23 października, godz.: 18:35 Olympique Lyon – FC Basel tylko w Polsat Box Go

23 października, godz.: 18:35 SC Braga – FK Crvena Zvezda tylko w Polsat Box Go

23 października, godz.: 18:35 SK Brann – Rangers FC tylko w Polsat Box Go

23 października, godz.: 20:50 AS Roma – Viktoria Pilzno 23 października, godz.: 20:50 Celtic FC – SK Sturm Graz 23 października, godz.: 20:50 Nottingham Forest FC – FC Porto

23 października, godz.: 20:50 BSC Young Boys – Łudogorec Razgrad tylko w Polsat Box Go

23 października, godz.: 20:50 Lille OSC – PAOK FC tylko w Polsat Box Go

23 października, godz.: 20:50 Maccabi Tel Awiw – FC Midtjylland tylko w Polsat Box Go 23 października, godz.: 20:50 Malmoe FF – Dinamo Zagrzeb tylko w Polsat Box Go

23 października, godz.: 20:50 Celta Vigo – OGC Nice tylko w Polsat Box Go

23 października, godz.: 20:50 SC Freiburg – FC Utrecht tylko w Polsat Box Go

180 kanałów TV i największe wydarzenia sportowe na żywo w pakiecie Premium Sport

Pakiet Premium Sport w Polsat Box Go to 180 kanałów TV, w tym 24 stacje sportowe. Zapewnia dostęp do najważniejszych wydarzeń na żywo: Liga Europy UEFA, Liga Konferencji UEFA, Liga Narodów UEFA, PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy w siatkówce, ORLEN Basket Liga, Orlen Superliga w piłce ręcznej, gale UFC i FEN, Wimbledon (Polsat Sport, Polsat Sport Premium, Polsat Sport Extra), Bundesliga, LALIGA EA SPORTS, Ligue 1 McDonald’s, włoska Serie A, Liga Portugal, PGE Ekstraliga, Formula 1® (ELEVEN SPORTS), turnieje tenisowego Wielkiego Szlema, igrzyska olimpijskie, wyścigi kolarskie, piłka ręczna, sporty zimowe (Eurosport 1 i 2), sporty motorowe, m.in. rajdy WRC, ERC i World RX (Motowizja) i wiele więcej. Cena pakietu Premium Sport wynosi 50 zł za 30 dni.

