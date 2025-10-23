Piter/Tjen - Gleason/Pridankina na żywo. WTA w Guangzhou. Relacja live i wynik online

Katarzyna Piter rywalizuje w turnieju rangi WTA 250 w Guangzhou. Polka gra u boku Janice Tjen. Indonezyjka to głównie singlistka. W tym sezonie poczyniła bardzo duży postęp.

Piter i Tjen mają za sobą wymagające starcie w pierwszej rundzie chińskiej imprezy. Pokonały 5:7, 6:4, 10:6 występujące z dziką kartą Francuzki Leolię Jeanjean i Kristinę Mladenovic. Druga z nich to utytułowana deblistka. Ma na swoim koncie sześć tytułów wielkoszlemowych (dwa w Australian Open i cztery w Roland Garros), była również liderką rankingu WTA.

Teraz Piter i Tjen walczą o półfinał Guangzhou Open. Ich przeciwniczkami są rozstawione z numerem 1. Amerykankę Quinn Gleason i Rosjankę Jelena Pridankina.

Najwyżej notowana w drabince para w swoim pierwszym meczu odprawiła Kolumbijkę Camilę Osorio i Chinkę Yafan Wang. Gleason i Pridankina triumfowały 7:5, 6:4.

