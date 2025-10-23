Górnik obecnie w ligowej tabeli ustępuje jedynie swojemu niedzielnemu przeciwnikowi - Jagielloni. Zabrzanie w ostatniej kolejce, za sprawą Rafała Janickiego, wywalczyli punkt w starciu z Koroną Kielce; obrońca zdobył bramkę na 1:1 w doliczonym czasie gry drugiej połowy. Remis oznaczał jednak utratę pozycji lidera na rzecz właśnie Jagiellonii. Drużyna trenera Gasparika zdaje się być dobrze zbilansowana, traci mało bramek, a w ofensywie wygląda poprawnie, za sprawą między innymi Senegalczyka - Ousmane Sowa.





Jagiellonia po ostatnim imponującym zwycięstwie z Arką Gdynia (4:0) została nowym liderem PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Adriana Siemieńca notują fenomenalną serię siedemnastu meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach. Ostatnie tygodnie stoją pod znakiem wyśmienitych występów lidera "Dumy Podlasia" - Jesusa Imaza. Hiszpan znajduje się na czele klasyfikacji zarówno strzelców, jak i asystentów ligi.





Początek w niedzielę o 17:30.

ST, Polsat Sport