PlusLiga. Transmisje TV i stream online - 2. kolejka. Gdzie oglądać mecze?
Przed nami druga kolejka nowego sezonu PlusLigi! Kilka konfrontacji tej serii gier zapowiada się interesująco, na czele ze szlagierowym starciem Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE Projekt Warszawa. Transmisje siatkówki na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go. Kiedy zostaną rozegrane mecze? O której godzinie? Sprawdź terminarz i plan transmisji 2. kolejki PlusLigi.
Premierowa kolejka PlusLigi nie została jeszcze rozegrana do końca, dwa ostatnie spotkania odbędą się w przyszłym tygodniu. Dlatego aż cztery drużyny swe pierwsze mecze w obecnym sezonie rozegrają w drugiej serii gier. Będą to Aluron CMC Warta Zawiercie, Cuprum Stilon Gorzów, PGE GiEK Skra Bełchatów oraz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.
Zobacz także: PlusLiga 2025/2026. Wyniki i skróty meczów 1. kolejki
Spotkanie otwierające drugą kolejkę to szlagierowe starcie Aluron CMC Warta Zawiercie – PGE Projekt Warszawa. W sobotę 25 października wicemistrz Polski podejmie trzecią drużynę poprzedniego sezonu, a ten hit będzie znakomitym wstępem do niezwykle interesującej serii spotkań. W drugim sobotnim starciu mistrz Polski Bogdanka LUK Lublin zmierzy się z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, a później PGE GiEK Skra Bełchatów zagra z Indykpolem AZS Olsztyn.
Trzy kolejne spotkania zostaną rozegrane w niedzielę. JSW Jastrzębski Węgiel podejmie Ślepsk Malow Suwałki, a Asseco Resovia będzie rywalizowała z Energą Trefl Gdańsk. Pierwszy mecz we własnej hali rozegra beniaminek - InPost ChKS Chełm, który zagra z Cuprum Stilonem Gorzów. Drugą kolejkę zakończy we wtorek 28 października spotkanie Barkom-Każany Lwów – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.
W sezonie 2025/2026 w PlusLidze wystartowało czternaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do fazy play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.
Terminarz i plan transmisji meczów 2. kolejki PlusLigi:
2025-10-25: Aluron CMC Warta Zawiercie – PGE Projekt Warszawa (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-10-25: Bogdanka LUK Lublin – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-10-25: PGE GiEK Skra Bełchatów – Indykpol AZS Olsztyn (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-10-26: JSW Jastrzębski Węgiel – Ślepsk Malow Suwałki (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-10-26: Asseco Resovia Rzeszów – Energa Trefl Gdańsk (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-10-26: InPost ChKS Chełm – Cuprum Stilon Gorzów (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-10-28: Barkom-Każany Lwów – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1).
