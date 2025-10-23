Polsat Futbol Cast przed meczami Polski klubów w LK - 23.10. Transmisja TV i stream online

Przed nami wyjątkowy odcinek programu Polsat Futbol Cast. Nasi eksperci zabiorą głos przed arcyważnymi meczami czterech polskich klubów w Lidze Konferencji. Transmisja programu Polsat Futbol Cast od godziny 9:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

W czwartek 23 października odbędzie się druga kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji. Swoje kolejne spotkania w najmłodszym europejskim pucharze rozegrają cztery polskie zespoły. Tym razem wszystkie ekipy z PKO BP Ekstraklasy rywalizować będą na wyjazdach. Przed nami zatem mecze: Szachtar Donieck - Legia Warszawa, RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok, Lincoln Red Imps FC - Lech Poznań oraz SK Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa.

 

Przemysław Iwańczyk, Bożydar Iwanow i Dariusz Rolak wypowiedzą się na temat nadchodzących spotkań. Ocenią, jakie szanse na zwycięstwa mają zespoły znad Wisły oraz przeanalizują obecną sytuacje w naszych "eksportowych" drużynach.

 

Transmisja programu Polsat Futbol Cast przed meczami polskich klubów w Lidze Konferencji od godziny 9:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

