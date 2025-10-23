Polski tenisista w półfinale prestiżowego turnieju!

Julian CieślakTenis

Jan Zieliński i Adam Pavlasek awansowali do półfinału turnieju ATP w Bazylei! Polsko-czeski duet zanotował świetny występ i pokonał 6:4, 6:1 Holendra Sandera Arendsa i Brytyjczyka Luke'a Johnsona.

fot. PAP
Jan Zieliński

Jan Zieliński i Adam Pavlasek imprezę rangi ATP 500 w Bazylei rozpoczęli od sprawienia niespodzianki. Wyeliminowali bowiem rozstawionych z "2" Włochów Andreę Vavassoriego i Simone Bolellego.

 

W ćwierćfinale przeciwnikami polsko-czeskiej pary byli Holender Sander Arends i Brytyjczyk Luke Johnson. Początkowe fragmenty rywalizacji przebiegały pod dyktando serwujących. Jako pierwsi breaka zyskali Zieliński i Pavlasek, którzy tym samym zamknęli premierową partię, triumfując 6:4.

 

Polak i Czech poszli za ciosem w drugiej odsłonie zmagań. Całkowicie przejęli inicjatywę i wypracowali sobie prowadzenie 5:0 z dwoma przełamaniami. Arends i Johnson byli bezradni i w drugiej partii zapisali na swoje konto tylko honorowego gema.

 

Zieliński i Pavlasek w przekonującym stylu zameldowali się tym samym w najlepszej czwórce prestiżowych zawodów w Bazylei. O miejsce w finale powalczą z Francuzami Pierrem-Huguesem Herbertem i Nicolasem Mahutem lub Indusem Rohanem Bopanną i Amerykaninem Benem Sheltonem.

 

Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Sander Arends/Luke Johnson 6:4, 6:1

