Polski tenisista w półfinale prestiżowego turnieju!

Jan Zieliński i Adam Pavlasek imprezę rangi ATP 500 w Bazylei rozpoczęli od sprawienia niespodzianki. Wyeliminowali bowiem rozstawionych z "2" Włochów Andreę Vavassoriego i Simone Bolellego.

W ćwierćfinale przeciwnikami polsko-czeskiej pary byli Holender Sander Arends i Brytyjczyk Luke Johnson. Początkowe fragmenty rywalizacji przebiegały pod dyktando serwujących. Jako pierwsi breaka zyskali Zieliński i Pavlasek, którzy tym samym zamknęli premierową partię, triumfując 6:4.

Polak i Czech poszli za ciosem w drugiej odsłonie zmagań. Całkowicie przejęli inicjatywę i wypracowali sobie prowadzenie 5:0 z dwoma przełamaniami. Arends i Johnson byli bezradni i w drugiej partii zapisali na swoje konto tylko honorowego gema.

Zieliński i Pavlasek w przekonującym stylu zameldowali się tym samym w najlepszej czwórce prestiżowych zawodów w Bazylei. O miejsce w finale powalczą z Francuzami Pierrem-Huguesem Herbertem i Nicolasem Mahutem lub Indusem Rohanem Bopanną i Amerykaninem Benem Sheltonem.

Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Sander Arends/Luke Johnson 6:4, 6:1