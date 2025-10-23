Ważne ogłoszenie! Polak poznał rywala w swoim debiucie w UFC
Iwo Baraniewski (6-0) poznał rywala w swoim debiucie w UFC. W środę późnym wieczorem ogłoszono, że naprzeciwko polskiego zawodnika podczas gali UFC 323 stanie Ibo Aslan (14-3).
Późnym środowym wieczorem największa federacja MMA na świecie opublikowała bardzo ważną informację dla polskich kibiców. Ogłoszono, że przeciwnikiem Baraniewskiego w jego debiucie w UFC będzie Aslan. Będzie to walka w wadze półciężkiej podczas galu UFC 323. Odbędzie się ona w nocy z 6 na 7 grudnia.
Warto przypomnieć, że Baraniewski dostał się do UFC przez Dana White’s Contender Series. Tam rozprawił się z Muhamedem Alym w zaledwie... 16 sekund.
Polak ma na swoim koncie idealny bilans 6:0. Co ciekawe, wszystkie swoje dotychczasowe walki zwyciężał w pierwszej rundzie.
Warto przypomnieć, ze na gali UFC 323 wystąpi także inny polski zawodnik. Do klatki wejdzie bowiem Jan Błachowicz (29-11-1), a jego oponentem będzie Bogdan Guskov (18-3).
