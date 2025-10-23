Ważne ogłoszenie! Polak poznał rywala w swoim debiucie w UFC

Późnym środowym wieczorem największa federacja MMA na świecie opublikowała bardzo ważną informację dla polskich kibiców. Ogłoszono, że przeciwnikiem Baraniewskiego w jego debiucie w UFC będzie Aslan. Będzie to walka w wadze półciężkiej podczas galu UFC 323. Odbędzie się ona w nocy z 6 na 7 grudnia.

Warto przypomnieć, że Baraniewski dostał się do UFC przez Dana White’s Contender Series. Tam rozprawił się z Muhamedem Alym w zaledwie... 16 sekund.

Polak ma na swoim koncie idealny bilans 6:0. Co ciekawe, wszystkie swoje dotychczasowe walki zwyciężał w pierwszej rundzie.

Warto przypomnieć, ze na gali UFC 323 wystąpi także inny polski zawodnik. Do klatki wejdzie bowiem Jan Błachowicz (29-11-1), a jego oponentem będzie Bogdan Guskov (18-3).

AA, Polsat Sport