Rayo Vallecano - Lech Poznań. Kiedy mecz? O której godzinie Liga Konferencji?

Za nami dwie kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Lech w pierwszej serii gier rywalizował z austriackim Rapidem Wiedeń, a następnie zmierzył się z ekipą Lincoln z Gibraltaru.

Trzecim rywalem Lecha w LKE będzie hiszpański klub Rayo Vallecano.

Jak Lech poradzi sobie z tym przeciwnikiem?

Rayo Vallecano - Lech. Kiedy mecz? O której godzinie Liga Konferencji?

Kiedy mecz Rayo Vallecano - Lech? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani klubu z Poznania. Spotkanie Rayo Vallecano - Lech zostanie rozegrane w czwartek 6 listopada. Godzina meczu Rayo Vallecano - Lech w Lidze Konferencji to 21.00.

BS, Polsat Sport