Rayo Vallecano - Lech Poznań. Kiedy mecz? O której godzinie Liga Konferencji?
Czas na trzecią serię gier w piłkarskiej Lidze Konferencji. Tym razem jeden z czterech polskich przedstawicieli, Lech Poznań, zmierzy się w wyjazdowym starciu z hiszpańskim Rayo Vallecano. Kiedy mecz Rayo Vallecano - Lech? O której godzinie Rayo Vallecano - Lech w Lidze Konferencji?
Za nami dwie kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Lech w pierwszej serii gier rywalizował z austriackim Rapidem Wiedeń, a następnie zmierzył się z ekipą Lincoln z Gibraltaru.
Trzecim rywalem Lecha w LKE będzie hiszpański klub Rayo Vallecano.
Jak Lech poradzi sobie z tym przeciwnikiem?
Rayo Vallecano - Lech. Kiedy mecz? O której godzinie Liga Konferencji?
Kiedy mecz Rayo Vallecano - Lech? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani klubu z Poznania. Spotkanie Rayo Vallecano - Lech zostanie rozegrane w czwartek 6 listopada. Godzina meczu Rayo Vallecano - Lech w Lidze Konferencji to 21.00.