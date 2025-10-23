Rayo Vallecano - Lech Poznań. Kiedy mecz? O której godzinie Liga Konferencji?

Piłka nożna

Czas na trzecią serię gier w piłkarskiej Lidze Konferencji. Tym razem jeden z czterech polskich przedstawicieli, Lech Poznań, zmierzy się w wyjazdowym starciu z hiszpańskim Rayo Vallecano. Kiedy mecz Rayo Vallecano - Lech? O której godzinie Rayo Vallecano - Lech w Lidze Konferencji?

fot. PAP
Za nami dwie kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Lech w pierwszej serii gier rywalizował z austriackim Rapidem Wiedeń, a następnie zmierzył się z ekipą Lincoln z Gibraltaru. 

 

Trzecim rywalem Lecha w LKE będzie hiszpański klub Rayo Vallecano.

 

Jak Lech poradzi sobie z tym przeciwnikiem?

Rayo Vallecano - Lech. Kiedy mecz? O której godzinie Liga Konferencji?

Kiedy mecz Rayo Vallecano - Lech? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani klubu z Poznania. Spotkanie Rayo Vallecano - Lech zostanie rozegrane w czwartek 6 listopada. Godzina meczu Rayo Vallecano - Lech w Lidze Konferencji to 21.00.

BS, Polsat Sport
LECH POZNAŃLIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
