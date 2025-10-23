Rębecki - Klein. Wynik walki. Kto wygrał na gali UFC 321?

Czas na kolejny występ Polaka w UFC. Dla Rębeckiego będzie to już walka numer siedem pod szyldem największej organizacji MMA na świecie. "Chińczyk" wraca do klatki po emocjonującym, choć przegranym starciu z Chrisem Duncanem. Wcześniej zanotował cztery zwycięstwa, a debiutancką porażkę w UFC zanotował po przegranej z Diego Ferreirą.

UFC 321: Aspinall - Gane. Rębecki - Klein. Gdzie obejrzeć?

Najbliższym rywalem Rębeckiego będzie Klein. Po raz ostatni Słowak w UFC walczył z... Mateuszem Gamrotem, przegrywając z Polakiem jednogłośną decyzją sędziów.



Czy równie dobrze w starciu z Kleinem poradzi sobie Rębecki?

Rębecki - Klein. Wynik walki. Kto wygrał na UFC 321?

Wynik walki Rębecki - Klein poznamy w sobotę 25 października. O tym, kto wygrał walkę Rębecki - Klein, przekonamy się podczas karty wstępnej UFC 321.

Transmisja gali UFC 321 z udziałem Mateusza Rębeckiego już w sobotę, 25 października, od godziny 16:00 w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Około godziny 20:00 przeniesiemy się do Polsatu Sport 2, Polsatu Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

Polsat Sport