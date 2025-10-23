Rekordzistka świata zdyskwalifikowana na trzy lata

Jak się okazało, w jej organizmie wykryto zakazaną substancję - diuretyk hydrochlorotiazyd.

Początkowo AIU wnioskowało o czteroletnią dyskwalifikację, ale została ona skrócona do trzech lat po tym, gdy zawodniczka przyznała się do naruszenia przepisów antydopingowych.

Hydrochlorotiazyd jest diuretykiem, który może być stosowany w celu zamaskowania w organizmie innych substancji. W kwietniu Chepngetich wycofała się z maratonu londyńskiego, gdyż twierdziła, że pod względem psychicznym i fizycznym nie była w stanie osiągnąć swojego najlepszego wyniku.

Chepngetich w 2019 roku wygrała maraton podczas mistrzostw świata w Dausze. Dwa lata później czasem 1:04.02 ustanowiła rekord świata w półmaratonie, który obecnie jest trzecim wynikiem w historii światowej lekkoatletyki.

13 października 2024 roku Kenijka wygrała maraton w Chicago i poprawiła rekord świata na 2.09.56. Poprzedni wynosił 2:11.52 i był ustanowiony przez Etiopkę Tigst Assefę we wrześniu 2023 roku w Berlinie.

W ostatnich latach biegi maratońskie były dotknięte falą głośnych przypadków dopingu, szczególnie w Kenii, skąd pochodzi wielu czołowych biegaczy na średnich i długich dystansach. Zwyciężczyni maratonu w Tokio, Kenijka Sarah Chepchirchir w lutym 2024 roku została ukarana ośmioletnią dyskwalifikacją po tym, gdy drugi raz naruszyła przepisy antydopingowe.

Rok później kenijski maratończyk Brimin Kipkorir również został zawieszony przez AIU po tym, jak w jego organizmie wykryto zabronione substancje.

Reagując na te przypadki przekroczenia przepisów antydopingowych kenijski rząd zobowiązał się przeznaczyć pięć milionów dolarów rocznie przez pięć lat na walkę z dopingiem w sporcie.

BS, PAP