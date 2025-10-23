Reprezentant Polski zadebiutował w siatkarskiej PlusLidze! "To trochę słabe"

Jakub Nowak praktycznie od początku swojej seniorskiej kariery prowadzi ją dość nietypową, acz spektakularną ścieżką. Dość wspomnieć, że po świetnym sezonie na zapleczu PlusLigi środkowy przebojem wdarł się do kadry reprezentacji Polski, z którą zdobył złoty medal Ligi Narodów oraz brązowy krążek mistrzostw świata. Wspomniana kariera jest o tyle nietypowa, że dokonał tego wszystkiego jeszcze zanim... zadebiutował w ogóle w PlusLidze. Jak zapamiętał tę chwilę?

- Trochę słabe pod tym względem, że przegrywamy 3:0. Nie zaprezentowaliśmy się dobrze jako drużyna i ja też indywidualnie. Trudno się przyjmuje taką porażkę, zwłaszcza w debiucie. Debiuty zazwyczaj są fajne, ale w takim momencie nie ma się z czego cieszyć - podsumował Nowak, którego drużyna przegrała z Bogdanką LUK Lublin 0:3 w pierwszej kolejce PlusLigi.



Za siatkarzem długi, ale owocny sezon reprezentacyjny. Klubowe rozgrywki to jednak zupełnie inna specyfika. Jak Nowak czuje się z tym, że czeka go pierwszy sezon w siatkarskiej elicie?



- Czuć było pięć miesięcy pracy w nogach, ale to były przyjemne miesiące. Jestem z nich zadowolony, a przyjście do klubu po kadrze to na pewno coś fajnego i fajnie jest zaznać tej PlusLigi. Mam nadzieję, że będzie jak najwięcej okazji do gry - dodał środkowy.



W tym sezonie Nowak występuje w Częstochowie u boku Luciano De Cecco - legendarnego rozgrywającego, który uchodzi za jednego z najbardziej widowiskowych zawodników na świecie. Jak młody zawodnik podchodzi do współpracy z doświadczonym kolegą z zespołu?



- Jestem bardzo szczęśliwy, że będzie mi dane w tym sezonie grać z tak wielkim zawodnikiem i dostałem jeszcze taką szansę - podsumował Nowak.



