Shkendija - Jagiellonia Białystok. Kiedy mecz? O której godzinie Liga Konferencji?

Za nami dwie kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Jagiellonia w pierwszej serii gier rywalizowała z maltańskim Hamrun, a następnie zmierzyła się z francuskim Strasbourgiem.

Trzecim rywalem Jagi w LKE będzie klub Shkendija z Macedonii Północnej.

Jak Jagiellonia poradzi sobie z tym przeciwnikiem?

Shkendija - Jagiellonia. Kiedy mecz? O której godzinie Liga Konferencji?

Kiedy mecz Shkendija - Jagiellonia? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani klubu z Białegostoku. Spotkanie Shkendija - Jagiellonia zostanie rozegrane w czwartek 6 listopada. Godzina meczu Shkendija - Jagiellonia w Lidze Konferencji to 21.00.

BS, Polsat Sport