Shkendija - Jagiellonia Białystok. Kiedy mecz? O której godzinie Liga Konferencji?

Piłka nożna

Czas na trzecią serię gier w piłkarskiej Lidze Konferencji. Tym razem jeden z czterech polskich przedstawicieli, Jagiellonia Białystok, zmierzy się w wyjazdowym starciu z ekipą Shkendija z Macedonii Północnej. Kiedy mecz Shkendija - Jagiellonia? O której godzinie Shkendija - Jagielonia w Lidze Konferencji?

fot. PAP
Za nami dwie kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Jagiellonia w pierwszej serii gier rywalizowała z maltańskim Hamrun, a następnie zmierzyła się z francuskim Strasbourgiem.

 

Trzecim rywalem Jagi w LKE będzie klub Shkendija z Macedonii Północnej.

 

Jak Jagiellonia poradzi sobie z tym przeciwnikiem?

Kiedy mecz Shkendija - Jagiellonia? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani klubu z Białegostoku. Spotkanie Shkendija - Jagiellonia zostanie rozegrane w czwartek 6 listopada. Godzina meczu Shkendija - Jagiellonia w Lidze Konferencji to 21.00.

BS, Polsat Sport
