Shkendija - Jagiellonia Białystok. Kiedy mecz? O której godzinie Liga Konferencji?
Czas na trzecią serię gier w piłkarskiej Lidze Konferencji. Tym razem jeden z czterech polskich przedstawicieli, Jagiellonia Białystok, zmierzy się w wyjazdowym starciu z ekipą Shkendija z Macedonii Północnej. Kiedy mecz Shkendija - Jagiellonia? O której godzinie Shkendija - Jagielonia w Lidze Konferencji?
Za nami dwie kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Jagiellonia w pierwszej serii gier rywalizowała z maltańskim Hamrun, a następnie zmierzyła się z francuskim Strasbourgiem.
Trzecim rywalem Jagi w LKE będzie klub Shkendija z Macedonii Północnej.
Jak Jagiellonia poradzi sobie z tym przeciwnikiem?
Kiedy mecz Shkendija - Jagiellonia? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani klubu z Białegostoku. Spotkanie Shkendija - Jagiellonia zostanie rozegrane w czwartek 6 listopada. Godzina meczu Shkendija - Jagiellonia w Lidze Konferencji to 21.00.