W sezonie 2025/2026 Łukasz Żygadło (rocznik 1979) został najstarszym zawodnikiem, który zagrał w meczu PlusLigi. Na boisku pojawił się awaryjnie i wystąpił w ośmiu meczach - po raz ostatni 27 stycznia 2025 roku, mając 45 lat, 5 miesięcy i 25 dni. Ten rekord trudno będzie w najbliższym czasie pobić, chyba że obecny prezes częstochowskiego klubu znów będzie musiał pojawić się na parkiecie.





Zobacz także: Najciekawsze transfery do klubów PlusLigi przed sezonem 2025/2026. Którzy siatkarze zmienili barwy?

Z siatkarskiej sceny schodzą powoli zawodnicy urodzeni w latach osiemdziesiątych. W składach drużyn PlusLigi na obecny sezon pojawiło się siedemnastu takich siatkarzy. Najstarszy jest Jurij Gladyr - środkowy Aluron CMC Warta Zawiercie urodził się 8 lipca 1984 roku.

Obecność w klubowych kadrach zawodników z wieloletnim doświadczeniem stanowi ważny element ligowego pejzażu. Tacy siatkarze wnoszą do swoich drużyn ogromną wiedzę, a niejednokrotnie również autorytet czy wzór pracy na treningach. Dla wielu z nich wiek jest tylko liczbą...

Po trzech zawodników urodzonych przed 1990 rokiem mają w składach Asseco Resovia i PGE Projekt Warszawa. Brak takich graczy w drużynach Cuprum Stilon Gorzów, Indykpol AZS Olsztyn i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Oto siatkarscy weterani w kadrach polskich klubów na sezon 2025/2026. Siatkarze klubów PlusLigi urodzeni przed 1990 rokiem w galerii zdjęć:

Siatkarscy weterani! Najstarsi zawodnicy PlusLigi w sezonie 2025/2026 Zobacz galerię

Polsat Sport