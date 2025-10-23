Sigma - Raków. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)
Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa to kolejne spotkanie polskiego klubu w piłkarskiej Lidze Konferencji. Skrót meczu Sigma - Raków oraz gole z tego starcia będą dostępne w tym tekście tuż po zakończeniu spotkania.
Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.
Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji?
W pierwszej kolejce Lech, Raków i Jagiellonia wygrały swoje domowe mecze. Legia natomiast musiała uznać wyższość przeciwnika i przegrała przed własną publicznością.
Sigma - Raków. Skrót meczu
Skrót meczu Sigma - Raków oraz gole z tego spotkania będą dostępne w tym tekście tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl