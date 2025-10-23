Sigma - Raków. Wynik meczu. Kto wygrał Liga Konferencji?

Piłka nożna

Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa, czyli czas na kolejne spotkanie polskiego klubu w piłkarskiej Lidze Konferencji. Kto wygrał mecz Sigma - Raków? Jaki był wynik meczu Sigma - Raków w Lidze Konferencji?

fot. PAP
Tegoroczne rozgrywki Ligi Konferencji są wyjątkowe dla polskich kibiców. Dość powiedzieć, że w fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

 

Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji?

 

W pierwszej kolejce Lech, Raków i Jagiellonia wygrały swoje mecze, natomiast Legia musiała uznać wyższość przeciwnika i przegrała przed własną publicznością.

 

Jak będzie w drugiej serii gier?

Wynik meczu Sigma - Raków poznamy w czwartek 23 października. O tym, kto wygrał mecz Sigma - Raków, poinformujemy tuż po końcowym gwizdku tego spotkania.

LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWA
