Sparta Praga - Raków Częstochowa. Kiedy mecz? O której godzinie Liga Konferencji?

Za nami dwie kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Raków w pierwszej serii gier rywalizował z Universitatea Craiova z Rumunii, a następnie zmierzył się z czeską Sigmą Ołomuniec.

Trzecim rywalem Rakowa w LKE będzie niezwykle utytułowany klub z Czech, Sparta Praga.

Jak Raków poradzi sobie z tym przeciwnikiem?

Sparta - Raków. Kiedy mecz? O której godzinie Liga Konferencji?

Kiedy mecz Sparta - Raków? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani klubu z Częstochowy. Spotkanie Sparta - Raków zostanie rozegrane w czwartek 6 listopada. Godzina meczu Sparta - Raków w Lidze Konferencji to 18.45.

BS, Polsat Sport