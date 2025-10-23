Sparta Praga - Raków Częstochowa. Kiedy mecz? O której godzinie Liga Konferencji?

Piłka nożna

Czas na trzecią serię gier w piłkarskiej Lidze Konferencji. Tym razem jeden z czterech polskich przedstawicieli, Raków Częstochowa, zmierzy się w wyjazdowym starciu z czeską Spartą Praga. Kiedy mecz Sparta - Raków? O której godzinie Sparta - Raków w Lidze Konferencji?

fot. PAP
Sparta Praga - Raków Częstochowa. Kiedy mecz? O której godzinie Liga Konferencji?

Za nami dwie kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Raków w pierwszej serii gier rywalizował z Universitatea Craiova z Rumunii, a następnie zmierzył się z czeską Sigmą Ołomuniec. 

 

Trzecim rywalem Rakowa w LKE będzie niezwykle utytułowany klub z Czech, Sparta Praga.

 

Jak Raków poradzi sobie z tym przeciwnikiem?

Sparta - Raków. Kiedy mecz? O której godzinie Liga Konferencji?

Kiedy mecz Sparta - Raków? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani klubu z Częstochowy. Spotkanie Sparta - Raków zostanie rozegrane w czwartek 6 listopada. Godzina meczu Sparta - Raków w Lidze Konferencji to 18.45.

BS, Polsat Sport
LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWASPARTA PRAGA
