Strasbourg - Jagiellonia. Wynik meczu. Kto wygrał Liga Konferencji?

RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok, czyli czas na kolejne spotkanie polskiego klubu w piłkarskiej Lidze Konferencji. Kto wygrał mecz Strasbourg - Jagiellonia? Jaki był wynik meczu Strasbourg - Jagiellonia w Lidze Konferencji?

Tegoroczne rozgrywki Ligi Konferencji są wyjątkowe dla polskich kibiców. Dość powiedzieć, że w fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

 

W pierwszej kolejce Lech, Raków i Jagiellonia wygrały swoje mecze, natomiast Legia musiała uznać wyższość przeciwnika i przegrała przed własną publicznością.

 

Jak będzie w drugiej serii gier?

Strasbourg - Jagiellonia. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Strasbourg - Jagiellonia poznamy w czwartek 23 października. O tym, kto wygrał mecz Strasbourg - Jagiellonia, poinformujemy tuż po końcowym gwizdku tego spotkania.

