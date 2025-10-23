Szachtar - Legia. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Piłka nożna

Szachtar Donieck - Legia Warszawa to kolejne spotkanie polskiego klubu w piłkarskiej Lidze Konferencji. Skrót meczu Szachtar - Legia oraz gole z tego starcia będą dostępne w tym tekście tuż po zakończeniu spotkania.

fot. PAP
Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

 

Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji?

 

W pierwszej kolejce Lech, Raków i Jagiellonia wygrały swoje domowe mecze. Legia natomiast musiała uznać wyższość przeciwnika i przegrała przed własną publicznością.

Szachtar - Legia. Skrót meczu

BS, Polsat Sport
