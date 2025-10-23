Szachtar - Legia. Wynik meczu. Kto wygrał Liga Konferencji?
Szachtar Donieck - Legia Warszawa, czyli czas na kolejne spotkanie polskiego klubu w piłkarskiej Lidze Konferencji. Kto wygrał mecz Szachtar - Legia? Jaki był wynik meczu Szachtar - Legia w Lidze Konferencji?
Tegoroczne rozgrywki Ligi Konferencji są wyjątkowe dla polskich kibiców. Dość powiedzieć, że w fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.
Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji?
W pierwszej kolejce Lech, Raków i Jagiellonia wygrały swoje mecze, natomiast Legia musiała uznać wyższość przeciwnika i przegrała przed własną publicznością.
Jak będzie w drugiej serii gier?
Szachtar - Legia. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Szachtar - Legia poznamy w czwartek 23 października. O tym, kto wygrał mecz Szachtar - Legia, poinformujemy tuż po końcowym gwizdku tego spotkania.