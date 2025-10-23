Szok w Wiedniu! Rosjanin na deskach

19 października Daniił Miedwiediew i Corentin Moutet spotkali się w finale imprezy rangi ATP 250 w Ałmatach. W Kazachstanie lepszy okazał się Rosjanin, który sięgnął tym samym po tytuł.

Cztery dni później obaj panowie ponownie stanęli po dwóch stronach siatki. Tym razem w drugiej rundzie turnieju ATP 500 w Wiedniu. Starcie w mocnym stylu otworzył Moutet, odskakując na 2:0. Miedwiediew odrobił straty i doprowadził do wyrównania na 4:4.

Ostatecznie losy premierowej partii rozstrzygnęły się w tie-breaku. W nim przewagę 3:1 wypracował sobie Rosjanin, jednak Francuz nie złożył broni. Wygrał sześć punktów z rzędu i przechylił szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Druga odsłona zmagań miała dwie twarze. Pierwsze cztery gemy padły łupem serwujących, a od stanu 2:2 zobaczyliśmy pięć przełamań. O jedno lepszy okazał się Moutet, który odniósł końcową wiktorię i awansował do ćwierćfinału Erste Bank Open.

Francuz nie zna jeszcze swojego kolejnego przeciwnika. Tym będzie rozstawiony z "4" Włoch Lorenzo Musetti lub Argentyńczyk Tomas Martin Etcheverry.

Daniił Miedwiediew - Corentin Moutet 6:7(3), 4:6