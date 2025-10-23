Tauron Liga siatkarek: Wyniki i skróty meczów 3. kolejki (WIDEO)

Trzecia kolejka spotkań została zainaugurowana w Opolu. Siatkarki UNI bardzo pewnie pokonały zespół beniaminka - EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:0, notując pierwsze zwycięstwo w sezonie.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych drużyn wywalczy awans do play-off. Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes Rzeszów.

Wyniki meczów 3. kolejki siatkarskiej Tauron Ligi:

2025-10-23: UNI Opole – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:0 (25:18, 25:19, 25:14)

2025-10-24: PGE Budowlani Łódź – DevelopRes Rzeszów (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-24: #VolleyWrocław – ITA Tools Stal Mielec (piątek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-25: Metalkas Pałac Bydgoszcz – Sokół & Hagric Mogilno (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-27: ŁKS Commercecon Łódź – Moya Radomka Radom (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-27: Lotto Chemik Police – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1).

RM, Polsat Sport