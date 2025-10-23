Przed nami kolejne spotkanie siatkarskiej TAURON Ligi! Tym razem na boisko wyjdą siatkarki UNI Opole i EcoHarpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki. Obie ekipy przegrały swoje pierwsze spotkania, więc tym razem zobaczymy batalię o premierowe zwycięstwo sezonu.

UNI Opole przegrało na starcie ligi z łódzkim ŁKS, a w drugiej kolejce okazało się gorsze od Developresu Rzeszów.



Siatkarki z Nowego Dworu Mazowieckiego zagrały z VolleyWrocław oraz Chemikiem Police. Oba spotkania zakończyły się porażką, ale drużyna beniaminka urwała policzankom seta. Czy to będzie impulsem do walki o pierwszą wygraną?



Relacja live i wynik na żywo meczu UNI Opole - EcoHarpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport