To naprawdę może się wydarzyć! Polskie kluby przed znakomitą szansą

Już od dłuższego czasu Polska w rankingu UEFA ugruntowała swoją pozycję blisko czołowej dziesiątki, ale to nie znaczy, że nie ma możliwości awansu na kolejne lokaty. Przypomnijmy, że obecnie PKO BP Ekstraklasa zajmuje 13. miejsce wśród najlepszych rozgrywek europejskich, co niesie za sobą adekwatne do tej lokaty bonifikaty. Mowa o pewnej grze mistrza Polski w czwartej rundzie el. Ligi Mistrzów, co automatycznie zapewnia awans do Ligi Europy. I tak będzie już od sezonu 2026/2027.

A może być jeszcze lepiej, bo przywileje dla krajów z miejsc 11-12 w rankingu UEFA umożliwiłyby zdobywcy Pucharu Polski zacząć europejskie zmagania od czwartej rundy Ligi Europy, czyli mieć pewny awans do Ligi Konferencji. I tutaj warto podkreślić, że Polska do 12. lokaty, którą zajmuje Norwegia, traci tylko 0,212 pkt. Taką stratę można odrobić... jednym remisem. Dlaczego? Zwycięstwo jest bowiem premiowane dwoma punktami do rankingu, ale punkty są dzielone przez liczbę drużyn uczestniczących z danego kraju. W przypadku Polski dwa "oczka" trzeba zatem podzielić na cztery (Legia, Lech, Jagiellonia, Raków), co daje 0,500 pkt. do rankingu za pojedynczy triumf. Remis to z kolei 0,250 pkt.

ZOBACZ TAKŻE: Adrian Siemieniec nie ma wątpliwości. "Po to przyjechaliśmy do Strasburga"

W dalszej perspektywie Polska może spróbować dogonić Grecję, do której strata też nie jest wielka - 0,937 pkt. Wymarzonym scenariuszem byłoby "złapanie" Czechów. Nasi południowi sąsiedzi zajmują dziesiąte miejsce z przewagą 4,325 pkt. Jest się o co bić, ponieważ wspomniana lokata umożliwia mistrzowi kraju wymarzony bezpośredni awans do Ligi Mistrzów!

Tak się akurat składa, że w tym sezonie Ligi Konferencji dojdzie do kilku starć polsko-czeskich, które zatem będą mieć swój dodatkowy smaczek w postaci walki o rankingowe punkty. Raków w drugiej kolejce zagra na wyjeździe z Sigmą Ołomuniec, z którą później zmierzy się również Lech Poznań. Ponadto częstochowianie, jak i Legia Warszawa zagrają ze Spartą Praga.

Czołówka rankingu UEFA:

1. Anglia 98,783 pkt.

2. Włochy 87,231

3. Hiszpania 81,703

4. Niemcy 77,831

5. Francja 70,819

6. Holandia 62,700

7. Portugalia 59,866

8. Belgia 56,150

9. Turcja 45,200

10. Czechy 41,700

11. Grecja 38,312

12. Norwegia 37,587

13. Polska 37,375

14. Dania 36,481

15. Austria 32,250

Polsat Sport