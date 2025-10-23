Pierwsze zwycięstwo w sezonie! Siatkarki UNI Opole ograły ekipę beniaminka

W premierowej partii siatkarki UNI Opole szybko wypracowały sobie punktową zaliczkę (8:4), którą jeszcze powiększyły w środkowej części seta (19:12). Gospodynie miały wyraźną przewagę w ataku. Zawodniczki beniaminka, przy słabszym przyjęciu, miały problemy ze skończeniem akcji. Gospodynie wygrały pewnie 25:18, a wynik ustaliło autowe uderzenie przeciwniczek.





Druga odsłona zaczęła się obiecująco dla przyjezdnych (1:5). Opolanki błyskawicznie odwróciły wynik, gdy serią dobrych zagrywek popisała się Natalia Kecher (7:5). Później odskoczyły rywalkom (18:13) i w końcówce kontrolowały sytuację. W ostatniej akcji Uxue Guereca zaatakowała po bloku rywalek (25:19).

Set numer trzy również toczył się przy przewadze zespołu z Opola (8:5). Nowodworzanki trzymały kontakt do stanu 11:10. Później gospodynie wygrały kilka akcji z rzędu (14:10), a gdy dwa asy dołożyła Maggie Speaks, było 19:13, a seria siatkarek UNI trwała do stanu 23:13. Uxue Guereca przypieczętowała zwycięstwo opolanek efektownym atakiem z drugiej linii (25:14).

Najwięcej punktów: Hanna Hellvig (16), Uxue Guereca (10), Katarzyna Zaroślińska-Król (10), Natalia Kecher (9) – UNI; Barbara Zakościelna (9), Zofia Ejsmont (9) – LOS. Wyraźna przewaga gospodyń w ataku i bloku (10–4) oraz zdecydowanie lepsze przyjęcie. MVP: Natalia Kecher (5/7 = 71% skuteczności w ataku + 2 asy + 2 bloki).

UNI Opole – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:0 (25:18, 25:19, 25:14)

UNI: Uxue Guereca, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Hanna Hellvig, Katarzyna Połeć, Maggie Speaks – Klaudia Łyduch (libero) oraz Iga Kępa, Wirginia Mulka, Julia Piotrowska (libero), Aleksandra Klich, Elan McCall, Wiktoria Paluszkiewicz. Trener: Bartłomiej Dąbrowski.

LOS: Zofia Ejsmont, Krysten Garrison, Barbara Zakościelna, Marta Budnik, Malwina Stachowiak, Agata Sklepik – Anna Bodasińska (libero) oraz Katarzyna Kowalczyk, Martyna Piszcz, Matylda Woźny. Trener: Bartosz Kujawski.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI