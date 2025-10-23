Wielki pech Bednarka w LE! Najpierw sprokurowany rzut karny, potem nieuznany gol

Jan Bednarek i Jakub Kiwior znaleźli się w wyjściowej "11" FC Porto na czwartkowe spotkanie 3. kolejki Ligi Europy. Obaj nie zaliczą tego meczu do udanych, a w szczególności ten pierwszy.

Bednarek w 19. minucie - zagraniem ręką - sprokurował rzut karny. Morgan Gibbs-White nie pomylił się z 11. metra i dał prowadzenie swojej ekipie.

Polski defensor był bliski zrehabilitowania się na początku drugiej połowy. Po rzucie rożnym piłka spadła pod nogi 29-latka, a ten umieścił ją w siatce. Bednarek w momencie strzału znajdował się jednak na pozycji spalonej, przez co gol nie został uznany.

Ostatecznie zakończyło się na wyniku 2:0 dla Nottingham. Drugi rzut karny wykorzystał Igor Jesus, czym ustalił rezultat starcia.

Nottingham Forest - FC Porto 2:0 (1:0)

Bramki: Morgan Gibbs-White 19 (rzut karny), Igor Jesus 77 (rzut karny).