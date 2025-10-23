Wielki pech Bednarka w LE! Najpierw sprokurowany rzut karny, potem nieuznany gol

Julian CieślakPiłka nożna

FC Porto Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora przegrało 0:2 w wyjazdowym spotkaniu Ligi Europy z Nottingham Forest. Pierwszy z dwójki polskich obrońców najpierw sprokurował rzut karny, a potem zdobył gola, który nie został jednak uznany.

Wielki pech Bednarka w LE! Najpierw sprokurowany rzut karny, potem nieuznany gol
fot. PAP/EPA
Jan Bednarek

Jan Bednarek i Jakub Kiwior znaleźli się w wyjściowej "11" FC Porto na czwartkowe spotkanie 3. kolejki Ligi Europy. Obaj nie zaliczą tego meczu do udanych, a w szczególności ten pierwszy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Aktualna tabela Ligi Europy. Kto jest liderem?

 

Bednarek w 19. minucie - zagraniem ręką - sprokurował rzut karny. Morgan Gibbs-White nie pomylił się z 11. metra i dał prowadzenie swojej ekipie.

 

Polski defensor był bliski zrehabilitowania się na początku drugiej połowy. Po rzucie rożnym piłka spadła pod nogi 29-latka, a ten umieścił ją w siatce. Bednarek w momencie strzału znajdował się jednak na pozycji spalonej, przez co gol nie został uznany.

 

Ostatecznie zakończyło się na wyniku 2:0 dla Nottingham. Drugi rzut karny wykorzystał Igor Jesus, czym ustalił rezultat starcia.

 

Nottingham Forest - FC Porto 2:0 (1:0)

 

Bramki: Morgan Gibbs-White 19 (rzut karny), Igor Jesus 77 (rzut karny).

Przejdź na Polsatsport.pl
FC PORTOJAKUB KIWIORJAN BEDNAREKLIGA EUROPYLIGA EUROPY 2025/26NOTTINGHAM FORESTPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Co dalej z Legią Warszawa? "Trener nie może krytykować swoich piłkarzy"
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 